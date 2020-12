Live aus dem Parlament: 75 Jahre konstituierende Sitzung des Parlaments am 15. Dezember ab 11.00 Uhr live in ORF 2

Festveranstaltung aus dem Großen Redoutensaal in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - Am 25. November 1945 fand die erste Nationalratswahl der Zweiten Republik statt. Dreieinhalb Wochen später, am 19. Dezember, traten National- und Bundesrat im Historischen Sitzungssaal des Parlaments zur konstituierenden Sitzung zusammen. Ein demokratiepolitischer Meilenstein in Österreichs Geschichte. Anlässlich des heurigen Gedenkjahres zu 75 Jahre Zweite Republik soll eine moderierte Veranstaltung dieses Ereignis würdigen. Der Philosoph Konrad Paul Liessmann wird als Festredner die historische, aktuelle und künftige Bedeutung der Institution Parlament durchleuchten. Es wird Reden aller drei Nationalrats- und Bundesratspräsidentinnen und -präsidenten und der Klubobleute der im Nationalrat vertretenen Parteien geben.

Anlässlich „75 Jahre konstituierende Sitzung des Parlaments“ überträgt ORF 2 die Festveranstaltung aus dem Großen Redoutensaal in der Wiener Hofburg am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, ab 11.00 Uhr live. Rebekka Salzer wird durch die musikalisch umrahmte Festsitzung führen.

Die ORF-TVthek überträgt die Festveranstaltung als Live-Stream und stellt sie danach für sieben Tage als Video-on-Demand bereit.

