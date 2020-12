Wunderbares Spendenfest: Prominente Gäste und Live-Musik beim Ö3-Weihnachtswunder

Der schönste Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres – mit Pizzera & Jaus, Christina Stürmer, Lemo und vielen mehr!

Wien (OTS) - Hitradio Ö3 sendet ab 19.12. um 10.00 Uhr für 120 Stunden live aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt, um das Ö3-Weihnachtswunder auch im Ausnahmejahr 2020 wahr werden zu lassen. Die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll machen sich bereit für eine wunderbare Zeit mit der großen Ö3-Gemeinde. Am Programm stehen fünf Tage voller Wunschhits gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds – mit allem, was die Vorweihnachtszeit im Land so besonders macht. Und es wird sehr viel los sein in der „Ö3-Wunschhütte“ und bei den Auftritten auf der Bühne davor – zwar ohne Live-Publikum, aber via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage live erlebbar und spürbar im ganzen Land.

Wunderbare Live-Musik: Pizzera & Jaus, Christina Stürmer, Folkshilfe, Mathea, Lemo, Chris Steger, Josh., King & Potter, Tina Naderer, Edmund, Vincent Bueno, Ernst Molden, Alle Achtung und weitere Überraschungs-Acts werden das Ö3-Weihnachtswunder mit unvergesslichen Live-Auftritten zwischen Gänsehaut und Partystimmung unterstützen. Und einen besonderen Moment zum Durchatmen und Innehalten bescheren der Ö3-Gemeinde ganz spezielle musikalische Botschafter: Die Wiener Sängerknaben werden puren Weihnachtszauber ins Land tragen.

Wunderbares Adventsingen: Am 23.12. am Abend – wenn das Finale langsam näher rückt – lädt das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer zum großen „Ö3-Adventsingen“: Unter der musikalischen Leitung von Julian le Play & Band performen Ina Regen, Cesár Sampson und OSKA zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde. Ina Regen begleitet die Ö3-Gemeinde dann auch „am Morgen des Heiligen Abends“ mit Weihnachtslied-Klassikern.

Wunderbare Advent-Momente: Dazu kommt viel prominenter Besuch, der für spannende, unterhaltsame und auch nachdenkliche Advent-Momente sorgt und auch Einblicke in die persönliche Weihnachtswelt geben wird. Das wohl gefragteste Magier-Duo der Welt – Thommy Ten & Amélie van Tass – wird die Ö3-Wunschhütte verzaubern und es wird auch viel gelacht werden, denn Kabarettist/innen wie zum Beispiel Gernot Kulis, Angelika Niedetzky, Alex Kristan oder Josef Hader werden ihre ganz speziellen Weihnachts-Betrachtungen zum Fest der Feste mit dem Publikum teilen.

Zum ganz persönlichen Advent-Gespräch in die Ö3-Wunschhütte kommen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie die Parteichef/innen Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Zahlreiche weitere Überraschungsgäste aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der Wirtschaft werden das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen.

Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen und Aufbauarbeiten in Wien Heiligenstadt. Am 19.12. wird alles bereit sein – das Ö3-Weihnachtswunder 2020 startet. Die Moderatoren erfüllen 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Diese können rund um die Uhr vor Ort, am Spendentelefon unter 0800 664 700 oder via Internet abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds tagtäglich für die unmittelbare Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich eingesetzt.

Alle Infos unter oe3.orf.at/weihnachtswunder.

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer wahr werden! #xwu20 #ö3

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Verena Jury-Enzi

+43 (1) 360 69 - 19122

verena.jury @ orf.at