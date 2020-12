Das war das Jahr 2020 – die TV-Rückblicke im ORF

Ab 15. Dezember in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Was für ein Jahr – 2020 wird noch lange in Erinnerung bleiben! Traditionell widmen sich zahlreiche TV-Sendungen im ORF den Ereignissen des abgelaufenen Jahres, darunter der „Report“, der ORF Sport im „Sport-Jahresrückblick 2020“ und die neun ORF-Landesstudios in „Bundesland heute – Das war 2020“. Mit Humor und Pointe werfen die Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes in „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2020“ einen Blick zurück und bei Oliver Baier gibt es in „Was gibt es Neues? – Highlights 2020“ die witzigsten Szenen der vergangenen Saison zum Wiedersehen. Die „Seitenblicke“ lassen von 25. bis 30. Dezember jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 das vergangene Jahr Revue passieren, „konkret-Spezial“-Ausgaben bilanzieren u. a. Produkttests und Fälle des Konsumentenschutzes und auch der „kulturMontag“ sowie ORF-III-„Kultur heute“ zeigen in den letzten Ausgaben des Jahres Beiträge zu den Ereignissen der vergangenen Monate.

Die Rückblick-Sendungen im Detail:

„Report“ (Dienstag, 15. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 2)

Der „Report“ blickt auf das Corona- bzw. Politjahr 2020 zurück und bringt dazu ein ausführliches Interview von Susanne Schnabl mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Zu Wort kommen weiters SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, die grüne Klubchefin Sigi Maurer und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Im „Zaungespräch“ mit Ernst Johann Schwarz blicken Ex-Präsident Heinz Fischer und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel auf 2020 zurück.

„Politik live“ und „Die Tafelrunde“ (Donnerstag, 17. Dezember, 20.15 Uhr und 21.05 Uhr, ORF III)

Nachdem „Politik live“ 2020 aus innen- wie außenpolitischer Perspektive Revue passieren lässt, nimmt „Die Tafelrunde“ (21.05 Uhr) das Jahr der zahlreichen Katastrophen und Skandale mit Humor. Zu Wort bei Gerald Fleischhacker kommen Andreas Vitásek, Gernot Haas, Aida Loos, Alex Kristan, Manuel Rubey, Lydia Prenner-Kasper, Florian Scheuba, Thomas Maurer und Gery Seidl.

„Corona und der Sport – Der Sport-Jahresrückblick 2020“ (Sonntag, 20. Dezember, 18.00 Uhr, ORF 1)

2020 war das Jahr der verwaisten Sportplätze, das Jahr großer Schwierigkeiten und so mancher bitteren Enttäuschung, aber es ist auch das Jahr vieler österreichischer Erfolge und eines ganz großen Triumphs – des US-Open-Siegs von Dominic Thiem!

„Bundesland heute – Das war 2020“ (Montag, 21. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2)

Zum zweiten Mal im ORF-2-Hauptabend: Die bemerkenswertesten, bewegendsten und eindrucksvollsten Bilder, Persönlichkeiten und Beiträge aus den Bundesländern stehen im Mittelpunkt der jeweils lokal ausgestrahlten Jahresrückblicke „Bundesland heute – Das war 2020“. Zu Gast sind dabei auch Menschen, die das Jahr im jeweiligen Bundesland mitgeprägt haben (Details zu den Bundesländer-Beiträgen auf presse.ORF.at).

„Seitenblicke“ lassen die Höhepunkte des Gesellschaftsjahres Revue passieren (25. bis 30. Dezember, 20.05 Uhr, ORF 2)

Von den „Menschen des Jahres“ über die „Feste des Jahres“ bis zu den Abschieden von Menschen, die 2020 verstorben sind – auch heuer lassen die ORF-„Seitenblicke“ kurz vor dem Jahreswechsel die Höhepunkte des Gesellschaftsjahres Revue passieren. Vom 25. bis 30. Dezember steht in jeder Ausgabe ein Rückblick auf dem Programm.

„konkret Spezial“ (ab Montag, 28. Dezember, 18.30 Uhr, ORF 2)

In Spezial-Ausgaben blickt „konkret“ u. a. auf das Corona-Jahr zurück, zeigt die interessantesten Produkt-Tests noch einmal, stellt jene „Geschäfte mit Herz“ vor, die in der gleichnamigen Beitragsreihe besonderes Echo hervorriefen, und zieht Bilanz über die bemerkenswertesten Konsumentenschutz-Fälle.

„Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2020“ (Dienstag, 29. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Was für ein Jahr! Aber dennoch kann die Satire nicht schweigen! So wie Gerald Fleischhacker, der auch heuer wieder Kolleginnen und Kollegen eingeladen hat, um dem Publikum in diesem Jahr doch das eine oder andere Lächeln zu entlocken. Und so kommentieren Katharina Straßer, Antonia Stabinger, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Alex Kristan und Gernot Kulis die innen- und außenpolitischen Versäumnisse, die chronikalen Wahnsinnigkeiten, den sportlichen Übereifer sowie die spärlichen kulturellen Höhepunkte mit Humor und Pointe!

„Was gibt es Neues? – Highlights 2020“ (Dienstag, 29. Dezember, 23.05 Uhr, ORF 1)

Das abgelaufene Jahr hat alle vor Herausforderungen gestellt. So auch Oliver Baier und sein Rateteam; aber auch ohne Live-Publikum hat man ab dem Frühjahr versucht, jeden Freitag in gute Laune gepackte Info in die TV-Haushalte zu bringen. Die lustigsten Fragen und Antworten gibt es in dieser Highlight-Sammlung zu sehen.

