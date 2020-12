NEOS: Tests zu den Menschen bringen – nicht umgekehrt

Gerald Loacker: „Anstatt teure Anreize zu setzen um die Bevölkerung zum Test zu bewegen, muss die Regierung Testangebote an hoch frequentierten Orten schaffen.“

Wien (OTS) - „Anstatt teure Anreize zu setzen, um die Bevölkerung zum Test zu bewegen, muss die Regierung Testangebote an hoch frequentierten Orten schaffen. Wir müssen die Tests zu den Menschen bringen, nicht umgekehrt“, kommentiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker die anhaltende Diskussion um den geplanten 50€-Anreiz für die zweite Runde des Massentests im Jänner. „Ab kommenden Wochenende sollte sich jeder an einem Ort testen lassen können, an dem er oder sie ohnehin ist: in den Betrieben, bei Ärzten und in Apotheken. Zudem sollten - analog zum Blutspendebus - Test-Busse an vielfrequentierten, zentralen Plätzen, etwa in Einkaufsstraßen oder auf Marktplätzen.“ Auch an Bahnhöfen, Flughäfen und den Haupt-Grenzübergängen müsse es die Möglichkeit eines Antigen-Schnelltests geben, so Loacker. „So kann die türkis-grüne Befürchtung, dass Infektionen aus dem Ausland nach Österreich kommen verhindert und gleichzeitig vielen Familien gemeinsame Feiertage ermöglicht werden.“

Analog zu der Vorgehensweise bei den Massentests sollte bei positiven Tests ein PCR-Test folgen. Loacker schlägt vor, zusätzlich zu den Schnelltests flächendeckende Antikörpertests anzubieten. „Dadurch könnte man einen guten Überblick über die Durchseuchung in Österreich bekommen. Insbesondere in systemrelevanten Berufen machen flächendeckende Antikörpertests sichtbar, welche Menschen derzeit ohne Gefahr zum Einsatz kommen können.“

