„Report" mit einem Rückblick auf das Corona- und Polit-Jahr 2020 – Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview mit Susanne Schnabl

Außerdem am 15. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2: Ex-Präsident Fischer und Ex-Kanzler Schüssel im „Zaungespräch“ mit Ernst Johann Schwarz

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Das Corona-Jahr

Eine analytische Aufarbeitung der Pandemie-Maßnahmen. Was ist gelungen, was hätte man besser machen können? Und was kommt 2021 auf uns zu? Welche Lehren zieht man für die Zukunft, fragen Helga Lazar und Yilmaz Gülüm Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Dazu ein ausführliches Interview von Susanne Schnabl mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Das Polit-Jahr

Wahlen im Burgenland und Wien, die politische Aufarbeitung des Ibiza-Skandals, nach dem Anschlag von Wien die Debatte über die Verschärfung der Anti-Terrorgesetze. Welche Parteien konnten 2020 profitieren, welche nicht? Zu Wort kommen SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, die grüne Klubchefin Sigi Maurer und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Rückblick auf 2020

Ex-Präsident Heinz Fischer und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel im „Zaungespräch“ mit Ernst Johann Schwarz.

