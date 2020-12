Bernhuber: "Vorweihnachtlicher Gruß aus Österreich"

Österreichischer Christbaum schmückt Europaparlament - Zeichen der Besinnung, Zuversicht und Hoffnung in schwierigen Zeiten

Brüssel (OTS) - Bereits zum 23. Mal in Folge schmückt ein Christbaum aus Österreich das Europäische Parlament. "Die geschmückte Tanne ist ein vorweihnachtlicher Gruß aus Österreich. Gerade in diesen besonders herausfordernden Tagen erinnert uns der Christbaum daran, dass der Advent und die Weihnachtsfeiertage eine Zeit der Besinnung sind", sagt Alexander Bernhuber, der heuer zum zweiten Mal dafür gesorgt hat, dass der Baum den Weg aus Österreich seinen Weg nach Brüssel findet. "Wie überall steht das Weihnachtsfest dieses Jahr auch hier im Schatten der Krise. Der österreichische Christbaum spendet in dieser schwierigen Zeit im Europaparlament neue Hoffnung und Zuversicht."

Die 30 Jahre alte Bergtanne kommt aus Mariazell, wo sie eigenhändig von Bürgermeister Walter Schweighofer gefällt und dann mit der Mariazeller Bahn abtransportiert wurde. Der Baum wurde vom Mariazeller Superior Pater Michael gesegnet, bevor er seinen Weg nach Brüssel angetreten hat. Niederösterreichs Landesrat Ludwig Schleritzko hat dafür gesorgt, dass der Christbaum seine Reise mit der Mariazellerbahn antreten konnte. Die Tanne wurde mit handgearbeitetem Christbaumschmuck des niederösterreichischen Familienunternehmens von Elisabeth Burger geschmückt.

Für das Europaparlament hat den Baum Othmar Karas entgegengenommen, Vizepräsident des Hauses. "Der Christbaum erinnert an das nahende Weihnachtsfest, das dieses Jahr unter ungewöhnlichen Umständen stattfinden muss. Trotz der schweren Zeit ist der Baum ein Pol der Ruhe und des Innehaltens in dieser hektischen und unruhigen Zeit. Ich bin stolz und froh, dass diese schöne österreichische Tradition im Europaparlament auch dieses Jahr stattfinden kann. Ein herzliches danke an Alexander Bernhuber, der das trotz Pandemie möglich gemacht hat", sagt Karas.

"Besonders zu Weihnachten wird auch die harte Arbeit der heimischen Landwirte erneut sichtbar", sagt Bernhuber. "Unsere Familienbetriebe sind eine wesentliche Stütze unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Durch ihre wertvolle Arbeit sichern sie unsere Lebensmittelversorgung und erhalten und pflegen den ländlichen Raum und unsere Wälder. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, regional einzukaufen und unsere Familienbetriebe zu unterstützen. Es freut mich besonders, dass die wunderbare Glasdekoration für den Christbaum diesmal aus Niederösterreich kommt und die heimische Wirtschaft unterstützt wird."

Begründet wurde die Tradition des österreichischen Christbaums im Europaparlament 1998 durch die damalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber. Seit dem Vorjahr organisiert Alexander Bernhuber die traditionelle Christbaumübergabe an das Europäische Parlament.

