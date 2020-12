FPÖ – Amesbauer: Beeindruckende Leistungsbilanz der Grenzpolizei auf österreichischen Flughäfen

Durchschnittlich 600 Polizisten stellen Sicherheit auf Flughäfen sicher

Wien (OTS) - Tätigkeiten der Grenzpolizei auf den Flughäfen Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck und Klagenfurt waren Gegenstand von sechs parlamentarischen Anfragen des FPÖ-Sicherheitssprechers NAbg. Hannes Amesbauer an den ÖVP-Innenminister Nehammer. Die Antworten zeigen auf, wie wichtig die Arbeit der Polizei auf den österreichischen Flughäfen ist. Durchschnittlich versehen rund 600 Polizisten ihren Dienst bei der Flughafen-Grenzpolizei. Von ihnen wurden seit 2017 knapp 40 Millionen Passkontrollen durchgeführt und dabei über 1.500 gefälschte, verfälschte oder ungültige Reise- beziehungsweise Ausweisdokumente sowie falsche Identitäten sichergestellt. Über 1.200 illegale Einreisen konnten in diesem Zeitraum erfasst werden, davon wurden über 1.000 Personen wieder zurückgewiesen und der Rest an die Asylbehörden übergeben. Weiters wurden rund 20.000 gefährliche Gegenstände sichergestellt, darunter auch 78 Feuerwaffen.

Der FPÖ-Sicherheitssprecher kommentierte die erhobenen Daten wie folgt: „Diese Anfragebeantwortungen belegen eindrucksvoll, wie herausfordernd die Arbeit der Polizei ist. Es werden auf unseren Flughäfen jährlich zig-Millionen Kontrollen von rund 600 Polizisten durchgeführt. Die Mengen sichergestellter Gegenstände und Drogen zeigen die Notwendigkeit dieser Kontrollen auf. In den letzten Jahren konnten über 1.200 illegale Einreisen verhindert und rund 1.400 Personen festgenommen werden. Ein großer Dank gilt den Beamten aller Grenzpolizeiinspektionen an unseren Flughäfen für diese wichtige und hervorragende Arbeit. Die Beamten auf den Flughäfen brauchen für ihre Tätigkeit die volle politische Rückendeckung.“

„Auch 42 Millionen Fahndungsabfragen wurden durchgeführt. Obwohl die positiven Treffer nicht überall statistisch erfasst wurden, gab es allein in Wien, Linz, Salzburg und Klagenfurt 6.707. In Wien-Schwechat wurden beträchtliche Mengen an Suchtmittel gemäß Suchtmittelgesetz sichergestellt, darunter unter anderem 125 Kilogramm Cannabis, 45 Kilogramm Kokain und fast 58 Kilogramm Heroin. Auch auf den anderen Flughäfen wurden verschiedenste illegale Substanzen aus dem Verkehr gezogen. Wie viele Polizisten in Ausübung ihres Dienstes auf den Flughäfen verletzt wurden, wurde teilweise schlichtweg nicht beantwortet. Aber 30 verletzte Beamte in Wien und 16 in Innsbruck, lassen zumindest erahnen, wie herausfordernd der Dienstalltag sein muss“, so Amesbauer.

