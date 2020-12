Noch vier Wochen bis zum „Vorstadtweiber“-Comeback

Erster Trailer zu fünfter Staffel der ORF-1-Erfolgsserie on air

Wien (OTS) - Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier: Der Countdown läuft! Vier Wochen sind es noch, bis die legendären „Vorstadtweiber“ an den Start gehen und wieder auf ihren High Heels über die Bildschirme stöckeln. Zehn neue Folgen des ORF-Serienshits stehen ab 11. Jänner 2020, jeweils um 20.15 Uhr am ORF-1-Serienmontag, auf dem Programm. Was in der fünften Staffel auf die Ladys und ihre Gentlemen zukommt? So viel darf schon verraten werden: Luxus, Mode und vor allem Handtaschen spielen eine besonders große Rolle. Und weil eine mit Sicherheit nicht genug ist, ist für Maria Köstlinger, Nina Proll, Hilde Dalik und Ines Honsel auch schon ganz bald der Kampf eröffnet. Und wer bereits einen Einblick in die neue Staffel bekommen will: Der erste Trailer geht heute Abend on air.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at