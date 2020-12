Startschuss für e-mobility von easy green energy: easy laden.

Mit easy laden bietet easy green energy ab sofort einen direkten Zugang zu Europa‘s größtem Ladenetz in nur einer App. easy.

Der österreichische Markt ist sehr umweltbewusst und der Wunsch nach grüner Mobilität steigt. Mit unseren Tarifmodellen möchten wir den Umstieg auf Elektromobilität erleichtern. Damit spart man sich langfristig Geld und schützt die Umwelt Jean-Brice Piquet-Gauthier, Geschäftsführer easy green energy 1/2

Elektroautos werden immer beliebter, wodurch auch die Nutzung der Ladestellen kontinuierlich zunimmt. Mit unserem Produkt „easy laden“ machen wir das Laden in Österreich einfacher und komfortabler. Mit nur wenigen Klicks können Kunden online ihr gewünschtes e-mobility Paket abschließen und gleich in der easy laden App los starten Marion Paschinger, Geschäftsführerin easy green energy 2/2

Wien (OTS) - Seit Kurzem profitieren easy green energy Kunden nicht nur zu Hause von grüner Energie, sondern sind auch umweltfreundlich auf den Straßen unterwegs. Mit easy laden haben sie Zugang zu rund 3.500 Ladestellen in Österreich und 150.000 in ganz Europa und können ihr Elektrofahrzeug bargeldlos zu günstigen Konditionen laden. „Elektroautos werden immer beliebter, wodurch auch die Nutzung der Ladestellen kontinuierlich zunimmt. Mit unserem Produkt „easy laden“ machen wir das Laden in Österreich einfacher und komfortabler. Mit nur wenigen Klicks können Kunden online ihr gewünschtes e-mobility Paket abschließen und gleich in der easy laden App los starten“ , so Marion Paschinger, Geschäftsführerin der easy green energy.

Komfortabel online abschließen und los laden

Das individuelle e-mobility Angebot können sich Kunden mithilfe eines Konfigurators selbst online nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Hier verzichtet easy green energy bewusst auf Papier und bleibt seiner einfachen Linie treu. Der innovative Energieanbieter ist einer der ersten, der den Abschluss von e-mobility komplett online ermöglicht. easy laden kann in nur wenigen Schritten ganz einfach unter https://easygreenenergy.at/easyladen-kunde-werden bestellt werden. Besonders günstig laden easy green energy Stromkunden. Unter https://www.easygreenenergy.at/kunde-werden können Kunden easy laden zusammen mit Strom für zu Hause abschließen und erhalten dabei einen noch besseren Tarif.



Einfach laden zu den besten Konditionen

Dabei stehen zwei attraktive Tarifmodelle zur Verfügung: easy ladenflex ist der flexible Ladetarif ohne monatlicher Grundgebühr mit minutengenauer Abrechnung. Die Preise liegen – je nach Leistungsstärke der Ladestation - zwischen 0,05 (AC 3,7) und 1,80 Euro/Minute (DC 150). Für Personen die regelmäßig auswärts laden empfiehlt sich easy ladenfix – der Ladetarif mit monatlicher Grundgebühr und individuell anpassbarem Kontingent.

Wegbereiter für e-mobility

Ziel von easy green energy ist es mit easy laden einen Beitrag zur Elektromobilität und einer somit nachhaltigen Zukunft zu leisten. „Der österreichische Markt ist sehr umweltbewusst und der Wunsch nach grüner Mobilität steigt. Mit unseren Tarifmodellen möchten wir den Umstieg auf Elektromobilität erleichtern. Damit spart man sich langfristig Geld und schützt die Umwelt“ , beschreibt Geschäftsführer Jean-Brice Piquet-Gauthier die Vision von easy green energy.

Rückfragen & Kontakt:

easy green energy GmbH & Co KG

05 70 05-570

presse @ easygreenenergy.at

www.easygreenenergy.at