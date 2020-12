Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

322 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 13. Dezember 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben eine Pkw-Lenkerin und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 11. Dezember 2020, im Bezirk Perg, Oberösterreich, bei dem eine Pkw-Lenkerin getötet wurde. Die 29-jährige prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw zur Seite geschleudert, wo er anschließend in der Böschung zum Stillstand kam. Die 29-jährige Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der entgegenkommende Lkw-Lenker erlitt einen schweren Schock. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und eine auf einer Landesstraße ums Leben. Die Verkehrstoten mussten in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung und Fehlverhalten des Fußgängers.

Vom 1. Jänner bis 13. Dezember 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 322 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 398 und 2018 waren es 389.

