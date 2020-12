JKU Corona Update, Montag, 14. Dezember, 12 Uhr: "Krisenmanagement 2.0 - mit Anreizsystemen?"

Ein Corona Update zur Frage, wie das Krisenmanagement und die Compliance der Bevölkerung verbessert werden kann. Die Online-Debatte wird im Livestream übertragen.

Linz (OTS) - Österreich war führend bei den Infektionen und liegt immer noch im traurigen Spitzenfeld bei den Todeszahlen (an bzw. mit Corona verstorben). Das Management zur Bewältigung der Krise hat viel Luft nach oben. Ein großes Problem: Die Compliance der Bevölkerung bei Abstand, Maskenpflicht, Massentests und wahrscheinlich auch beim Impfen. Was können Politik und Verwaltung vom - an sich für Unternehmen konzipierten - Change- und Innovationsmanagement lernen? Welchen Sinn machen aus ökonomischer Sicht Anreizsysteme?



Ein Corona Update (wie üblich ist die Onlinediskussion auf jku.at und auf dem YouTube Channel der Johannes Kepler Universität Linz live und später als Aufzeichnung zu sehen) zur Frage, wie das Krisenmanagement und die Compliance der Bevölkerung verbessert werden können.

Zu Gast bei Meinhard Lukas sind:



Univ.-Prof. Dr. Matthias Fink, Institut für Innovationsmanagement, JKU

Assoz.-Prof.in Dr.in Barbara Müller, Institut für Personalführung und Veränderungsmanagement, JKU (angefragt)

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Winter-Ebmer, Institut für Volkswirtschaftslehre, JKU

Die Diskussion wird auf https://www.jku.at/index.php?id=18047&no_cache=1 im Livestream übertragen.



