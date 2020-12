SOS Mitmensch: FPÖ Salzburg schaltet bezahltes Inserat in Sellner-Fan-Magazin

Obfrau Svazek zelebriert ungeniert Nähe zur „Identitären“-Fanszene

Wien (OTS) - SOS Mitmensch übt scharfe Kritik an der fortgesetzten Nähe der FPÖ zur rechtsextremen „Identitären“-Szene. Aktuell fördere die FPÖ-Salzburg unter Obfrau Marlene Svazek die Fanszene der „Identitären“ finanziell durch ein Inserat im rechtsextremen Magazin „Info direkt“, so SOS Mitmensch.

„Kaum dockt ein Vertreter der rechtsextremen „Identitären“-Szene an die Freiheitliche Jugend in Salzburg an, schon dockt die FPÖ-Salzburg an die „Identitären“-Fanszene an und fördert diese auch finanziell. FPÖ-Obfrau Svazek begibt sich damit tief in den rechtsextremen Sumpf“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

In der aktuellen Ausgabe des vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als rechtsextrem und „mit Wurzeln im organisierten Neonazismus“ eingestuften Magazins „Info direkt“ finden sich laut SOS Mitmensch sowohl eine bezahlte Anzeige der FPÖ-Salzburg mit einer Abbildung und Unterschrift von Obfrau Svazek als auch eine bezahlte Anzeige des FPÖ-Parlamentsklubs mit Klubobmann Herbert Kickl als Protagonisten. In der gleichen Magazinausgabe werden Aktivitäten von „Identitären“-Chef Sellner beworben.

„Die FPÖ zelebriert ungeniert ihre Nähe zum organisierten radikalen Rechtsextremismus. Das ist keine Bagatelle, sondern politisch absolut untragbar“, so Pollak.

