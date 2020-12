Donaubühne Tulln: 2021 mit viel Musik, Kabarett & Comedy

Viel Platz * frische Luft * laue Sommerabende * und das bisher umfangreichste Programm

Tulln an der Donau (OTS) - Bereits im vergangenen Sommer nützte TullnKultur die weitläufige Donaulände mit ihrem großzügigen Platzangebot und viel frischer Luft. Ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept ermöglichte es Kunstbegeisterten, nach Monaten des Daheimbleibens wieder beste Musik auf der Donaubühne genießen zu können. Die Veranstaltungen waren Lichtblicke im sonst so düsteren Sommer 2020.

Die im Sommer gemachten Erfahrungen und das positive Feedback der BesucherInnen bestärkten die Idee, im kommenden Jahr die Donaubühne und ihr unvergleichliches Ambiente noch häufiger für Veranstaltungen verschiedenster Genres zu nutzen. TullnKultur bedankt sich an dieser Stelle bei der Raiffeisenbank, die von Beginn an die Donaubühne und das Danubium als Hauptsponsor unterstützt hat und auch in schwierigen Zeiten zu ihren Partnern hält. Daher wurden bereits jetzt die Sponsorverträge bis 2023 verlängert.

Zusätzlich zum Musik-Programm im Juli und August präsentiert TullnKultur ab Ende Mai 2021 „Kabarett und Comedy auf der Donaubühne“ . Internationale und österreichische Publikumslieblinge werden ihre Fans sicher begeistern, und zwar: Absolut sicher. TullnKultur ist es große Ehre und großes Vergnügen, dass so viele Ausnahme-KünstlerInnen der Gastspiel-Einladung gefolgt sind: Dieter Nuhr, Michael Mittermeier, Martina Schwarzmann, Kaya Yanar, Dr. Eckhart von Hirschhausen, Thomas Stipsits, Viktor Gernot, Gery Seidl, Alex Kristan, Maschek, die Hektiker u.v.m. sorgen an lauen, luftigen Sommerabenden für beste Unterhaltung.

Der nächste Sommer kommt sicher!

GESAMT-ÜBERSICHT "Kabarett & Comedy auf der Donaubühne Tulln"

29.05.2021 maschek. "Das war Corona"

30.05.2021 Martina Schwarzmann "genau Richtig"

05.06.2021 Thomas Stipsits "Stinatzer Delikatessen - Quasi ein Best Of"

12.06.2021 Viktor Gernot "Best Of"

17.06.2021 Gery Seidl "HOCHTiEF"

22.06.2021 Michael Mittermeier - Titel tba

23.06.2021 Dr. Eckart von Hirschhausen "Endlich!"

09.07.2021 Omar Sarsam "Herzalarm"

27.07.2021 Kaya Yanar "Fluch der Familie"

08.08.2021 Dieter Nuhr "Kein Scherz!"

22.08.2021 Alex Kristan "Lebhaft"

11.09.2021 Die Hektiker "40 Jahre - Gibt's Fragen?"

Rückfragen & Kontakt:

E&A Public Relations GmbH

Barbara Schmidhammer

+43 2272 65494-12

barbara.schmidhammer @ e-a.at

www.tullnkultur.at

www.donaubuehne.at

www.e-a.at