Bundesverband Bioenergie (BBE): Experten für Energie, Verkehr und Kraftstoffe kommen auf dem Internationalen Fachkongress für erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft 2021" zusammen

Berlin (ots/PRNewswire) - Der 18. Internationale Fachkongress "Kraftstoffe der Zukunft 2021", der vom 18. bis 22. Januar 2021 online stattfinden wird, stellt Mobilität und Klimaschutz sowie zukünftige Energie- und Verkehrskonzepte zur Diskussion. Wie in den vergangenen Jahren wird die Konferenz wichtige Einblicke in Themen rund um erneuerbare Mobilität und Biokraftstoffe liefern.

Weltweit befinden sich viele Länder in der entscheidenden Phase der Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte, die den Klimawandel bekämpfen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen und den Erfordernissen für Nachhaltigkeit gerecht werden müssen. Politiker, Wissenschaftler und Industrievertreter werden auf diesem internationalen Kongress zusammenkommen, um über die heutige Verkehrs- und Energiepolitik sowie die künftigen Herausforderungen in diesem Bereich zu diskutieren. Erneuerbare Kraftstoffe spielen in dieser Diskussion eine wichtige Rolle, insbesondere vor dem Hintergrund des weltweiten Handels mit Rohstoffen und des breiten Spektrums nationaler Biokraftstoffstrategien.

Die Konferenz lädt daher Branchenexperten, Forscher und Berater sowie Vertreter von NGOs und der öffentlichen Hand aus aller Welt zu einer Online-Debatte ein. An den fünf Kongresstagen vom 18. bis 22. Januar 2021 werden in 15 Sessions mit mehr als 60 Referentinnen und Referenten Teilnehmer aus dem Biokraftstoffsektor sowie der Mineralöl-, Automobil- und Chemieindustrie, der Logistik- und Transportbranche, Beamte und Wissenschaftler erwartet. Die zweistündigen Sessions werden ein vielfältiges Themenspektrum abdecken, darunter Biodiesel- und Bioethanol-Innovationen, europäische und nationale Gesetzgebung, Nachhaltigkeit, Biokraftstoffe in der Schiff- und Luftfahrt, fortgeschrittene alternative Kraftstoffe, z. B. E-Fuels, Biomethan-Kraftstoffe sowie Technologie- und Markteinschätzungen.

Jeden Tag gibt es drei Online-Sessions (mit Simultanübersetzung ins Englische und Deutsche), vom Vormittag bis in den Spätnachmittag (Mitteleuropäische Zeit). Die Referentinnen und Referenten werden ihre neuesten Erkenntnisse vorstellen, gefolgt von einer Diskussionsrunde. Ein Konferenz-Chat-Kanal bietet eine Möglichkeit zum Networking und Kontakte knüpfen. Die detaillierte Tagesordnung, die Redner-CVs, die Präsentationen der 40 Konferenzpartner und viele Hintergrundinformationen sowie die Vorstellung der fünf gastgebenden Verbände finden Sie unter www.kraftstoffe-der-zukunft.com.

Tickets für die Konferenz - mit Ermäßigungen für Regierungsvertreter und Studenten sowie freiem Zugang für die Presse - sind erhältlich unter www.kraftstoffe-der-zukunft.com/anmeldung.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Florian Boenigk

WPR COMMUNICATION GmbH

+49 30 4403 8818

fuels21 @ wprc.de