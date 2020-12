Mercato Rosso – „Du bist, was du isst = Wir sind, was wir essen“

Dieses Mal bei Barbara Novak zu Gast: Ing.in Dr.in Karin Büchl-Krammerstätter und Caro Athanasiadis.

Wien (OTS/SPW) - Speis und Trank definieren heutzutage ganze Lebensstile und -philosophien. Das betrifft uns individuell, wird aber immer mehr zu einer globalen, gesellschaftlichen Frage, wie wir im Kontext Ernährung und Nachhaltigkeit mit unserer Gesundheit und unserem Klima umgehen. In dieser „Mercato Rosso“-Sendung widmet sich Barbara Novak Fragen rund um das Thema „Lebensmittel“. Bei ihr zu Gast sind Ing.in Dr.in Karin Büchl-Krammerstätter, Chefin der Wiener Umweltschutzabteilung, und Caro Athanasiadis, Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin und eine der beiden „Kernölamazonen“. Eine gute musikalische Begleitung macht nicht nur Essen schmackhaft, sondern wie jede Woche auch den „Mercato Rosso“, bei dem es wieder eine köstliche Musikauswahl zum Sendungsthema gibt.

Diese Sendung ist ab sofort unter www.mercatorosso.wien verfügbar!

„Tierische Weihnachtsgeschenke! Zwischen Wunsch und Verantwortungsbewusstsein.“ – Nächster „Mercato Rosso“ am 20. Dezember 2020

Der „beste Freund“ des Menschen, unsere Haustiere, finden sich oftmals als gut gemeinte tierische Geschenke unter dem Christbaum. Sie sind Familienmitglieder, Partner für einsame Menschen, Helfer für physisch oder psychisch Kranke und wenn nach der ersten Freude Desinteresse einkehrt, leider oft vernachlässigte Schutzbedürftige. Hund, Katz‘ und Co. sind am kommenden Sonntag Thema am „Mercato Rosso“. Mit dabei sind die Tierschützerin, Journalistin und Fernsehmoderatorin Maggie Entenfellner und Mag.a Katja Havliczek von filmtiere.at, wo sie als Tierärztin manch tierische Hauptdarsteller für Film und Werbung castet.

Fragen passend zum Sendungsthema werden ab sofort unter redaktion@mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso"

Barbara Novak lädt wöchentlich zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast jeweils ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

