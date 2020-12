VP-Schwarz: „Rendi-Wagner ist gefordert, ihren uneinsichtigen Parteifreunden den Ernst der Lage verständlich zu machen“

Wohl der Menschen muss über den Interessen einzelner Parteien stehen

Wien (OTS) - „Während die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in den vergangenen Wochen dazu übergegangen ist, die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen, sorgen immer wieder Persönlichkeiten aus der SPÖ für Querschüsse, indem diese etwa die geltenden Maßnahmen oder die Massentests kritisieren. Erst gestern ist der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger ausgerückt, um gegen die notwendigen Silvester-Beschränkungen zu poltern und die geplante zweite Reihe der Massentests schlechtzureden, heute folgte dann Querulant Doskozil, der sich in gewohnter Art und Weise an der Regierung abarbeitete. Ihren Parteikollegen sollte von Rendi-Wagner klargemacht werden, sich ein Beispiel etwa an der Stadt Wien zu nehmen, bei der es sich um eine viel größere Stadt handelt, die die Massentests aber mit Engagement und gut organisiert umsetzt. Außerdem ist Rendi-Wagner als Parteichefin gefordert, ihre uneinsichtigen Parteifreunde zurechtzuweisen und ihnen den Ernst der Lage verständlich zu machen“, so die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

Es sei die Aufgabe aller Parteien, in Krisenzeiten dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung der Politik weiter vertrauen könne, so Schwarz: „Derart unvernünftige Aussagen von Politikern wie Rendi-Wagners Parteikollegen Luger und Doskozil führen in letzter Konsequenz dazu, dass es zu einem Vertrauensverlust innerhalb der Bevölkerung kommt. Deshalb sind alle politischen Parteien umso mehr gefragt, einen überparteilichen Schulterschluss zu üben, um gemeinsam die aktuelle Gesundheits- und Weltwirtschaftskrise zu bekämpfen. Wir befinden uns mitten in einer Ausnahmesituation, in der das Wohl der Menschen über parteipolitischen Interessen Einzelner stehen muss.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/