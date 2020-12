LR Schleritzko: „100 und 1 MINT-Angebote für Bibliotheken!“

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik als Jahresschwerpunkt 2021 in den Bibliotheken

St. Pölten (OTS/NLK) - „Bereits Anfang des Jahres 2020 wurde MINT als Jahresschwerpunkt für die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich ausgerufen. Überschattet von der Corona-Krise wird dieser jetzt bis Ende 2021 verlängert. Es ist für unsere Zukunft wichtig, den spannenden Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik auch in den Büchereien genügend Raum zu geben“, erklärt der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Bei ‚MINT in Bibliotheken‘ geht es nicht um die Vermittlung von Lehrstoff oder überprüfbarem Wissen. Die Aktivitäten werden wesentlich von den Interessen und Fragen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher jeden Alters bestimmt und folgen keinem Lehrplan. Wissen wird nicht allein angeeignet, sondern in den Räumen der Bücherei aktiv erschlossen. Begreifen wird verstärkt mit Austausch, Entdecken und Tun in Beziehung gesetzt“, sagt Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibiothek, Ursula Liebmann.

„Die rund 260 öffentlichen Bibliotheken im Land werden bei ihrer täglichen Arbeit und der Weiterentwicklung der Bibliothekslandschaft begleitet. Aus diesem Grund hat jetzt die für Büchereien zuständige Servicestelle des Landes Niederösterreich – Treffpunkt Bibliothek – einen Katalog mit buchbaren Angeboten zum Thema MINT veröffentlicht. In diesem Online-Katalog sind insgesamt 100 und 1 Angebote von Workshops und Veranstaltungen enthalten, die von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gebucht und direkt vor Ort durchgeführt werden können. Darunter finden sich spannende Workshops und Veranstaltungen zu Themen wie ‚Virtual Reality‘, ‚Experimente mit Trockeneis‘ oder ‚Raketenbau für Anfänger‘ – für jeden Geschmack ist hier etwas dabei“, so Schleritzko abschließend. „Zusätzlich gibt es für Bibliothekarinnen und Bibliothekare verschiedene Weiterbildungen, wie etwa der Einsatz von Bee Bots in den Büchereien, die von den drei Bibliotheksfachstellen des Landes organisiert werden.“

