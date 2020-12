SPÖ-Herr ad Gewessler: Mit der Benennung von Herausforderungen ist die Arbeit noch nicht getan!

Es braucht konkrete Lösungen für Klimaschutz

Wien (OTS/SK) - „Sehr unkonkret“ ist für SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr das heutige Interview mit Umweltministerin Gewessler im Ö1 Mittagsjournal. „Ministerin Gewessler hat die kommenden Herausforderungen der Klimakrise richtig benannt, konkrete Lösungen sind aber noch immer nicht greifbar“, so Herr. „Egal ob es um den tatsächlichen Pfad zur Klimaneutralität 2040 geht, oder ums 1-2-3-Ticket, bis hin zum Thema Plastikpfand: die konkreten Handlungen sind ausstehend! Während Ministerin Gewessler vor Monaten einen 3-Punkte-Plan zum Thema Plastik verkünden hat, hat die ÖVP die Plastiksteuer im Budget bereits verankert und bittet nun die SteuerzahlerInnen dafür ab 1. Jänner zur Kasse. Einer der 3 Punkte im Plastik-Plan ist also bereits Geschichte, während Ministerin Gewessler immer noch verkündet 'daran zu arbeiten'“, so Herr. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin vermisst zudem eine zentrale Thematik: die Auswirkungen auf die Arbeitswelt. „Effektiver Klimaschutz geht auch mit dem Umbau der Arbeitswelt einher. Auch hier dürfen wir niemanden zurücklassen und müssen alle in der Gesellschaft mitnehmen. Wir brauchen daher rasch einen Plan, wie wir einen sozial gerechten Übergang in ein anderes Energie-Zeitalter schaffen“, so Herr, die auf den von ihr geforderten Transformationsfonds verweist. (Schluss) lp

