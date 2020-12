NEOS-Initiative zeigt Wirkung: Nationalrat stimmt für regelmäßigen Kunst- und Kultur-Genderreport

Henrike Brandstötter: „Ich freue mich, dass meine Initiative unterstützt wurde. Zukünftig werden alle fünf Jahre Gender Reports für alle vom Bund geförderten Kunstsparten erstellt.“

Wien (OTS) - Hocherfreut zeigt sich NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter über den einstimmigen Beschluss der Initiative von NEOS zu einem regelmäßigen Gender Report für Kunst und Kultur im gestrigen Plenum des Nationalrats. „If she can see it, she can be it! - Damit ist gemeint, dass die Art und Weise wer, wie oft und vor allem wie in Film, im Theater, in Literatur und in allen weiteren Kunst- und Kultursparten gezeigt wird, essentiell ist, um Geschlechtergerechtigkeit auch außerhalb von Kinosälen, Theatern, Bibliotheken und Galerien voranzutreiben und Realität werden zu lassen. Doch leider ist die Datenlage dazu in Österreich schlecht, auch in jenen Bereichen die mit Steuergeld gefördert werden. Aktuell kommt nur ein sehr kleiner Teil dieses Geldes bei Künstlerinnen an, die Mehrheit landet immer noch bei männlichen Künstlern. Das ist nicht geschlechtergerecht, sind doch die Hälfte aller Absolventen von Film- und Kunstuniversitäten Frauen. Durch den heutigen Beschluss, dass es alle fünf Jahre einen Gender Report für alle vom Bund geförderten Kunstsparten geben soll, können wir Evidenz darüber erhalten, in weiterer Folge entsprechende Handlungsanleitungen entwickeln und die richtigen politischen Schritte zu setzen. Ich freue mich, dass alle Parteien die NEOS-Inititiative unterstützt haben.“

