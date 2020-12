NEOS: Türkis-Grüne Politik der maximalen Verwirrung geht weiter

Niki Scherak: „Während Verordnung für Auslandsösterreicher_innen immer noch nicht vorliegt, werden schon die nächsten Maßnahmen angekündigt.“

Wien (OTS) - „Ein geplantes, umsichtiges und berechenbares Vorgehen schaut anders aus.“ So reagiert der stellvertretende NEOS Klubobmann Niki Scherak auf die heute präsentierten Maßnahmen zu den Feiertagen und zu Silvester. „Nach dem soften Lockdown folgte der harte Lockdown, letzte Woche plötzlich Lockerungen, heute wird wieder verschärft. Die türkis-grüne Politik der maximalen Verwirrung geht weiter. Das Ergebnis ist, dass sich die Bevölkerung nicht mehr auskennt, was gilt und was nicht.“ Wenn Österreich möglichst sicher durch Weihnachten und Neujahr kommen wolle, brauche es ein umsichtiges, klar kommuniziertes und entschlossenes Vorgehen. „Ein Fleckerlteppich für verschiedene Tage hilft uns nicht weiter. Bei den aktuell immer noch viel zu hohen Infektionszahlen wäre es höchste Zeit, für Kommunikation auf Augenhöhe und Planbarkeit für alle zu sorgen.“



Scherak pocht auch darauf, dass es endlich Klarheit für Auslandsösterreicher_inen geben muss: „Es kann nicht sein, dass die Regierung schon wieder mit neuen Maßnahmen daherkommt, während sie die Verordnung für die Einreise von Auslandsösterreicherinnen und Österreichern immer noch nicht veröffentlicht haben und somit die Betroffenen weiterhin im Unklaren lassen. Anstatt andauernd Pressekonferenzen abzuhalten, sollte diese Bundesregierung endlich an einer ernsthaften Corona-Strategie arbeiten.“



