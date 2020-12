Tiroler Tageszeitung: Kommentar, Ausgabe vom 12. Dezember 2020 von Christian Jentsch: "Das große Durchwursteln in der EU".

Innsbruck (OTS) - Auf dem Marathon-Gipfel mussten sich die Staats-und Regierungschefs zu wichtigen Entscheidungen durchringen. Doch die Differenzen innerhalb der EU sind groß, ein starkes, einiges Europa sieht anders aus.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fand nach dem Gipfel-Marathon rund um die zentralen Themen EU-Finanzpaket, Klimaziele und Corona-Plan wieder einmal große Worte: „Was für ein Triple, das ist beeindruckend. Und das ist ein guter Tag für Europa“, erklärte die Kommissionschefin gestern Mittag. Doch hinter großen Worthülsen verbirgt sich viel Klein-Klein, Weichenstellungen für die Zukunft werden mit vielen Abbiege- und Ausweichmöglichkeiten versehen – ob in Sachen des hart umkämpften Rechtsstaatsmechanismus in Verbindung mit dem EU-Budget, ob in Sachen Klimaziele oder ob in Sachen neuer Sanktionen gegen die Türkei. Durchwursteln als Strategie sozusagen.

Sicher, Politik ist in einer Demokratie immer ein Kompromiss. Und:

Das vereinte Europa kann nur so stark sein, wie es die 27 Mitgliedsländer auch zulassen. Die Lust auf ein starkes, geeintes Europa ist in einigen EU-Ländern freilich enden wollend. Und: Das Einstimmigkeitsprinzip, das in den wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen und auch in der Finanzplanung zum Tragen kommt, blockiert die Union immer wieder aufs Neue. In Verbindung mit dem immer stärker werdenden Nationalismus wird die EU also wohl weiter an Gewicht verlieren. Trotz all der Warnungen, im globalen Wettstreit mit den USA, China und Russland dabei ins Hintertreffen zu gelangen.

Zur Rettung des 1,8 Billionen Euro schweren EU-Finanzpakets für die nächsten sieben Jahre, das auch die Corona-Hilfen in der Höhe von rund 750 Milliarden Euro beinhaltet, musste die deutsche Ratspräsidentschaft einen Kompromiss suchen, der die bezüglich des neuen Rechtsstaatsmechanismus rebellierenden EU-Länder Polen und Ungarn milde stimmte. So wurde die Anwendung des Mechanismus – Kürzung von EU-Mitteln bei Verstößen gegen den Rechtsstaat – in einer Zusatzerklärung klar eingegrenzt. Und die Anwendung hinausgezögert. Dass man in der EU in Sachen Rechtsstaatlichkeit einen solchen Eiertanz aufführen muss, kann man wohl nicht als großen Erfolg darstellen. Auch in Sachen Sanktionen gegen die Türkei bleibt Europa zahnlos. Von einem Erfolg sprechen kann man wohl am ehesten bei der Einigung auf ein neues Klimaziel. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treib­hausgasen um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Wie der Weg zum Ziel geschafft werden soll, steht in den meisten EU-Ländern freilich noch in den Sternen.

