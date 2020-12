Korosec/Greco: Nur 20 Seiten für Gesundheit und Soziales im 200 Seiten schweren rot-pinken Regierungsprogramm

Ein Drittel des Gesamtbudgets erlangt nur zehn Prozent der rot-pinken Aufmerksamkeit

Wien (OTS) - „Die Mittel der Stadt Wien müssen gemäß den Regeln der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Transparenz verwendet werden. Und genau da haperte es in der Vergangenheit gewaltig. Die Neos haben hier eine Veränderung versprochen. Wenn man sich das Regierungsprogramm ansieht, verkümmert die Hoffnung darauf allerdings so schnell wie sie aufkeimte“, so ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Das über 200 Seiten dicke Koalitionsprogramm widmet gerade einmal 20 Seiten den Bereichen Gesundheit und Soziales „Das heißt, nur zehn Prozent der Gedanken dieser Koalition widmen sich einem Drittel des gesamten Budgetvolumens.“

Die Umsetzung der Pensionsreform des Bundes wird im Wiener Regierungsprogramm überhaupt nicht angesprochen. „Mit 55 Jahren können Gemeindebedienstete in Wien zum Teil in Pension gehen. Als Präsidentin des Seniorenbundes liegt mir die finanzielle Absicherung der Menschen im Alter sehr am Herzen. Dass die Pensionsprivilegien der Gemeindebediensteten unter Mitwirkung der Neos nicht einmal thematisiert wird, finde ich trotzdem stark“, so Korosec abschließend.

Auch bei der Frauengesundheit gibt es in der Bundeshauptstadt viel zu tun, betont Gemeinderätin Kasia Greco. „Die Gesundheitsrisiken, das Gesundheitsverhalten und auch die Krankheitsverläufe sowie Symptome von Frauen unterscheiden sich in vielen Fällen signifikant von jenen der Männer.“ Greco fordert, dass frauenspezifische Medizin in Wien mehr in den Blickpunkt gerückt wird und die Stadtregierung gemeinsam mit allen Oppositionsparteien an einem Plan für bessere Frauengesundheit arbeitet.

