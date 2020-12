FPÖ – Kassegger: Unsere Universitäten und Hochschulen müssen frei von jeglichen religiösen Einflussnahmen sein

Grüne Blimlinger diskriminiert freiheitliche Universitätsräte

Wien (OTS) - „Im Zuge der Razzia im Umfeld der Muslimbrüder sind auch die Universitäten in Graz und Salzburg in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. So haben sich Verbindungen zum politischen Islam und zu den Muslimbrüdern aufgezeigt“, erklärte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger in seinem Debattenbeitrag.

„Fatal ist natürlich auch der Umstand, dass hier ganz ungeniert Steuergeld für islamistische-fundamentalistische Veranstaltungen verwendet und missbraucht wird. Deshalb haben wir Freiheitliche einen Antrag eingebracht, der genau das verhindern soll, nämlich dass keine budgetären Mittel für solche politisch-religiöse Inszenierungen an den Universitäten und Hochschulen aufgebracht werden dürfen“, so Kassegger.

An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass neben SPÖ und Grüne auch die ÖVP gegen diesen Antrag stimmte. „Innerhalb der ÖVP dürfte man wohl mit dem politischen Islam keine Probleme haben, wobei auch eine Blockadehaltung durch die Grünen innerhalb der Regierungskoalition mehr als wahrscheinlich ist“, betonte Kassegger, der darauf hinwies, dass unsere Universitäten und Hochschulen frei von jeglichen religiösen Einflussnahmen sein müssen.

Des Weiteren reagierte Kassegger auf eine Äußerung der grünen Abgeordneten Blimlinger, welche die freiheitlichen Universitätsräte abberufen und durch „gscheite Leut“ ersetzen wolle. „Ich war selbst an der Auswahl der Uniräte eingebunden und konnte mich damals von der hervorragenden Qualifikation der Akademiker selbst überzeugen. Diese Wortmeldung ist eine ungeheuerliche und pauschale Beleidigung wegen einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nämlich der Gruppe der FPÖ – das ist die Umschreibung von ‚Diskriminierung‘“, legte Kassegger dar.

