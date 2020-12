Korosec zu straffreier Suizidbeihilfe: „Jede Form von Missbrauch muss konsequent unterbunden werden!“

Recht auf Leben stellt für Seniorenbund-Präsidentin immer noch das höchste Gut dar. Sie fordert einen Ausbau der Palliativ- und Hospizbetreuung.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec nimmt die heute verkündete Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, das Verbot der Beihilfe am Selbstmord zu kippen, zur Kenntnis. „Diese höchstgerichtliche Entscheidung, die sicherlich nicht leichtfertig getroffen wurde, ist selbstverständlich zur Kenntnis zu nehmen. Ungeachtet dessen ist für uns klar: Das Recht auf Leben ist und bleibt unser höchstes Gut!“, hält Ingrid Korosec fest.

„Besonders der Schutz der Älteren und der Schutz des Rechtes auf Leben sind für uns zentrale Grundwerte, die sich auch in unserer Politik widerspiegeln“, betont Korosec. Für die Seniorenbund-Präsidentin stellten das Verbot der Beihilfe zum Selbstmord sowie des Tötens auf Verlangen einen wirksamen Schutz für die Schwächsten der Gesellschaft dar, besonders für sehr alte, kranke, an Demenz leidende Menschen oder für Menschen mit Behinderung.

„Missbrauch konsequent unterbinden!“

Ingrid Korosec befürchtet, dass durch die erfolgte Lockerung der Druck auf ältere oder schwerkranke Menschen steigen könnte. „Etwa, weil sie Angst haben könnten, der Gesellschaft zur Last zu fallen, zu teuer, oder unnütz zu sein oder eine Wohnung für ihre Kinder zu blockieren. Künftig wären diese Menschen auf einmal in der Defensive und müssten sich rechtfertigen, wieso sie weiterleben wollen“, sagt sie. Zahlreiche Organisationen wie etwa der Österreichische Behindertenrat hatten sich klar gegen eine Liberalisierung ausgesprochen.

In dieser Hinsicht begrüßt Ingrid Korosec das Bekenntnis der Bundesregierung, die notwendigen gesetzlichen Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch der straffreien Beihilfe zum Selbstmord zu prüfen. „Das Leben ist unser höchstes Gut und genießt aus gutem Grund verfassungsrechtlich höchsten Schutz. Jede Form von Missbrauch muss daher konsequent unterbunden werden!“. Sie erinnert daran, dass auch das deutsche Bundesverfassungsgericht ausdrücklich vor Missbrauch und Fehlentwicklungen bei der erweiterten Sterbehilfe gewarnt hatte.

Schmerzen lindern durch Ausbau der Palliativversorgung

Ingrid Korosec fordert, sich stärker auf die Alternativen aktiver Sterbehilfe zu konzentrieren. Das bedeutet neben einer umfassenden Pflegereform auch einen offeneren Umgang und Diskurs über das Sterben. „Uns fehlt eine Kultur des Sterbens. Viele setzen sich mit dem Tod erst auseinander, wenn es soweit ist. Wir müssen das Sterben nicht als etwas rein Medizinisches sehen, sondern als Teil des Lebens, auf den wir alle zusteuern“, sagt Korosec. Sie fordert dabei auch einen Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung, „damit die Menschen Mut zum Leben und auch zum Sterben haben“.

Korosec verweist auf Studien, die belegen, dass auf diese Art die Menschen von ihrem vorzeitigen Sterbewunsch abbringt, während in Staaten mit liberaleren Gesetzen die Nachfrage an Sterbehilfe deutlich anstieg. „Der größte Wunsch der Menschen ist nicht der Tod, sondern, nicht leiden zu müssen“, betont sie. Sie erinnert dabei an Kardinal Franz König, der die Überzeugung des Seniorenbundes auf den Punkt brachte: „An der Hand, nicht durch die Hand eines anderen Menschen sterben“. „Dieses Credo gilt unverändert!“, betont Ingrid Korosec abschließend.

