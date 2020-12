Edtstadler/Raab: Höchstgerichtliche Entscheidungen sind zu akzeptieren

Edtstadler: Recht auf Leben unser höchstes Gut / Raab: Mädchen sollen frei von Zwängen aufwachsen

Wien (OTS) - „Die heutigen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes zur Sterbehilfe und dem Kopftuchverbot sind selbstverständlich zu akzeptieren. Als Verfassungsministerin werde ich höchstgerichtliche Entscheidungen immer anerkennen, auch wenn sie nicht meinen persönlichen Überzeugungen entsprechen“, so Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Freitag.

Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab ergänzt: „Höchstgerichtliche Entscheidungen sind natürlich zu akzeptieren, denn wir leben in einem Rechtsstaat. Sowohl aus integrations- als auch aus frauenpolitischer Sicht finde ich es allerdings bedauerlich, wenn kleine Mädchen bereits in der Volksschule ein Kopftuch tragen und sich verhüllen müssen. Unser oberstes Ziel muss es sein, dass alle Mädchen frei von Zwängen aufwachsen können und ihre Selbstbestimmung im Vordergrund steht. Wir alle sind gefordert, dafür zu sorgen, dass sich Mädchen in Österreich frei entfalten können – unabhängig von Religion oder Herkunftsland.“

„Mit dem Erkenntnis zur Sterbehilfe weicht der VfGH von seiner eigenen Rechtsprechung ab, wonach ein Verbot der aktiven Sterbehilfe im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt“, so Edtstadler weiter, die abschließend betont: „Insbesondere der Schutz der Älteren und der Schutz des Rechtes auf Leben sind zentrale Grundwerte unserer Politik. Diese Werte spiegeln sich auch in unseren Handlungen wieder und waren zentral in der bisherigen Bewältigung der Corona-Pandemie in Österreich. Das Leben ist das höchste Gut und genießt aus gutem Grund verfassungsrechtlich höchsten Schutz. Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass niemand den Wert seines Lebens in Frage stellen muss. Daher müssen wir nun prüfen, welche gesetzlichen Schutzmaßnahmen notwendig sind.“

