AutoBank AG: FMA erteilt Auftrag für außerordentliche Hauptversammlung

Ziel der HV sind Beschlüsse für Kapitalzufuhr

Wien (OTS) - Die AutoBank AG hat heute, 11. Dezember 2020 per Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) den Auftrag für eine Frühinterventionsmaßnahme erhalten.

Konkret müssen die Geschäftsleiter bis längstens 29. Jänner.2021 eine außerordentliche Hauptversammlung der Autobank AG einberufen, welche jedenfalls die zwei nachfolgenden Beschlusspunkte enthält:

a. Beschluss der Hauptversammlung einer Kapitalerhöhung iHv mindestens EUR 12,8 Mio, für welche das Kapital erforderlichenfalls (d.h. bei Ausbleiben eines externen Investors) von den bestehenden Aktionären bereitgestellt wird und die in einer ersten Tranche iHv zumindest EUR 8,3 Mio bis längstens 31.5.2021, sowie in einer zweiten Tranche iHv zumindest EUR 4,5 Mio bis längstens 31.1.2022 umzusetzen ist.

Sollten die Beschlüsse für die vorgeschriebene Kapitalerhöhung nicht gefasst werden, ist die AutoBank angehalten bereits jetzt Alternativmaßnahmen zu beschließen.

Konkret müsste bei fehlenden Beschlüssen zur Kapitalerhöhung durch Alt- oder Neuaktionäre folgender Beschluss gefasst werden.

b. Beschluss der Hauptversammlung einer Satzungsänderung, mit der der Geschäftsgegenstand der Autobank AG auf „geordnete Abwicklung der Bankgeschäfte und anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG“ geändert wird.

Begründet wird der Auftrag in dem Bescheid durch die FMA im Wesentlichen damit, dass für die fortgesetzte Einhaltung der SREP-Gesamtkapitalanforderungen (TSCR) eine Kapitalzufuhr erforderlich ist.

Die AutoBank AG arbeitet intensiv an der Aufstockung des Kernkapitals und führt derzeit Gespräche mit einem möglichen Investor über den Abschluss einer Absichtserklärung (Letter of Intent), um eine mögliche Zeichnung des in der Hauptversammlung vom 30. November 2020 genehmigten Kapitals zu prüfen. Derzeit hält die AutoBank AG die Mindestkapitalerfordernisse weiterhin ein.

Nach Abschluss eines Letters of Intent stünde eine Transaktion unter anderem unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellenden Due Diligence, der Durchführung einer abschließenden Bewertung und der Einigung über die Vertragsdokumentation sowie entsprechenden Gesellschafterbeschlüssen der beteiligten Unternehmen. Die Durchführung der Transaktion bedarf zudem aufsichtsbehördlicher Bewilligungen (wie beispielsweise Eigentümerkontrollverfahren).

