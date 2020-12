Klasnic: Hospiz- und Palliativversorgung stärken!

Wien (OTS) - In einer ersten Reaktion auf die mündliche Verkündung des Verfassungsgerichtshofs zu assistiertem Suizid sagt die Vorsitzende des Dachverbandes Hospiz Österreich, Waltraud Klasnic:

Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden. Umso wichtiger ist es, die Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich auszubauen. Flächendeckend, wohnortnahe und leistbar sind die Grundvoraussetzungen, die Regelfinanzierung für die Palliativ- und Hospizbetreuung für Kinder und Erwachsene ist heute ein Tagesordnungspunkt im Nationalrat. Es ist dafür zu sorgen, dass die Bewusstseinsbildung für die Autonomie am Lebensende durch VSD Vorsorgedialog®, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Palliative Behandlung und Ablehnung der Verabreichung von Medikamenten und von Behandlungsformen, also von allen bereits bestehenden Möglichkeiten, gestärkt wird.

Waltraud Klasnic: „Am Beginn unseres Lebens haben andere Menschen uns betreut und begleitet. Wir setzen uns in der Hospiz- und Palliativbewegung mit aller Kraft, aller Liebe und allem Fachwissen dafür ein, sterbende Menschen und die ihnen Nahestehenden auch am Lebensende bestmöglich zu begleiten, bis zuletzt.“

