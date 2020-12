FPÖ – Reifenberger/Brückl: ÖVP verabschiedet sich endgültig von umfassender Landesverteidigung

FPÖ-Antrag zur geistigen Landesverteidigung wurde von allen Fraktionen abgelehnt

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Volker Reifenberger, der auch Mitglied des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses ist, zeigte sich in seiner Rede im Nationalrat besonders enttäuscht von der ÖVP. „Verteidigungsministerin Tanner forderte noch bei ihrer Ansprache am letzten Nationalfeiertag, dass Landesverteidigung in Schulen, Unternehmen und sogar in Familien stattfinden muss, um Bewusstsein zu schaffen. ÖVP und Grüne haben sich aber mit dieser Aktion in weniger als einem Jahr von ihrem eigenen Regierungsprogramm, in dem noch ein klares Bekenntnis zur umfassenden Landesverteidigung festgeschrieben wurde, nun für immer verabschiedet“, kritisierte Reifenberger und weiter: „Auch, dass ‚die geistige Landesverteidigung laut dem ÖVP-Abgeordneten Marchetti nur eine Phrase sei‘, ist eigentlich ein Skandal“.

„Einen FPÖ-Antrag, der die geistige Landesverteidigung in die Lehrpläne der Politischen Bildung integrieren sollte, wurde von allen Fraktionen geschlossen abgelehnt. Mit dieser Vorgangsweise stellt vor allem die ÖVP unter Beweis, dass sie sich vom verfassungsmäßigen Prinzip der umfassenden Landesverteidigung endgültig verabschiedet hat“, so FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl

„Zur umfassenden Landesverteidigung gehört auch die geistige Landesverteidigung, die in der Vermittlung demokratischer Werthaltungen und der Schaffung eines umfassenden Bewusstseins für demokratische Freiheiten, und die in der Bundesverfassung verankerten Bürger- und Menschenrechte im Rahmen der politischen Bildung liegt. Sie soll einen Beitrag zur Sicherstellung eines demokratischen Grundkonsenses und des sozialen Friedens sowie zum Verständnis des Konzeptes der umfassenden Sicherheitspolitik im nationalen, europäischen und globalen Kontext schaffen“, betonte Brückl.

