FPÖ – Schmiedlechner: Die ÖVP lässt Bauern im Regen stehen!

LK-Präsident Titschenbacher ist auch endlich munter geworden

Wien (OTS) - „Weiß Landwirtschaftskammer-Präsident Titschenbacher nicht, dass seine ÖVP die Landwirtschaftsministerin stellt?“, fragte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner in Richtung des Bauernbündlers und Landwirtschaftskammer-Präsidenten Tischenbacher. „Der ÖVP-Bauernbund jammert über niedrige Schweine- und Rinderpreise, gleichzeitig macht ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger nichts für unsere Bauern“, betonte Schmiedlechner.

„Immer wieder habe ich auf die desaströse Situation der Bauern und allen voran der Schweine- und Rinderhalter hingewiesen. Der Bauernbund und die ÖVP in der Regierung haben nichts gemacht und jetzt fordert der Landwirtschafskammer-Präsident Titschenbacher Lösungen? Warum wurde bis jetzt nichts unternommen? Die schwarz-grüne Regierung kann jederzeit eingreifen und unseren Bauern helfen“, betonte der FPÖ-Landwirtschaftssprecher und wies darauf hin, dass er seit dem heurigen Frühling einen Rettungsschirm für die Landwirtschaft verlangt.

„Die schwarz-grüne Regierung ignorierte alle guten Vorschläge und ließ die Bauern im Regen stehen. Auch der Grüne Bericht bestätigt jährlich, dass unsere Landwirte schon lange unter Druck stehen. Dem Landwirtschaftskammer-Präsidenten ist es erst jetzt aufgefallen! Was haben die Zuständigen bis jetzt in diesem Krisenjahr getan? Wo die Gastronomie und Hotellerie als Kunden wiederholt verloren gingen, ist die Situation der Bäuerinnen und Bauern besonders hart und wenn die Regierung weiter so macht, gibt es bald keine Bauern mehr, die man retten kann!“, zeigte sich Schmiedlechner um die Zukunft unserer Landwirte besorgt.

