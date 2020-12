NEOS zu VfGH-Entscheidung: Lange ersehnte Nachricht für viele Todkranke

Loacker: „Aktive Sterbehilfe sollte weiterhin verboten bleiben. Aber assistierter Suizid würde viel Leid verhindern.“

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, das absolute Verbot der Sterbehilfe in Österreich zu kippen. „Diese Entscheidung ist für viele todkranke Menschen in Österreich eine lange ersehnte Nachricht. Sie gibt ihnen die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Lebensende, auf ein Sterben in Würde. NEOS sind klar gegen aktive Sterbehilfe, aber wir waren immer dafür, die Mitwirkung an der Selbsttötung von unheilbar kranken Patienten unter bestimmten Umständen zu erlauben. Das würde viel Leid verhindern. Für viele kommt ein assistierter Suizid nicht infrage. Aber diejenigen, die das wünschen, sollen nicht zur Reise in die Schweiz oder zum Schritt in das Illegale gezwungen werden.“



Der wichtige Unterschied zwischen aktiver Sterbehilfe und der Mitwirkung am Suizid ist, dass beim assistierten Suizid der letzte Schritt immer vom Patienten selbst, niemals vom Arzt gesetzt wird, betont Loacker. „Zudem muss eine unheilbare oder tödliche Krankheit vorliegen, der Patient oder die Patientin muss den Wunsch zur Selbsttötung mehrmals mit zeitlichem Abstand vor einem Arzt bekundet haben und dem assistierten Suizid muss eine intensive Beratung durch einen zweiten Arzt vorangegangen sein.“



NEOS wollen jetzt sehr rasch den Ausbau der Sterbebegleitung sowie eine umfassende Informationskampagne zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. „Danach sollten wir aber im Sinne des Verfassungsgerichtshofes die Mitwirkung an der Selbsttötung des Patienten oder der Patientin unter bestimmten Umständen erlauben, denn das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen ist ein hohes Gut, das letztlich ausschlaggebend sein muss“, so Loacker. „Die Wünsche am Ende des Lebens sind so unterschiedlich wie das Leben selbst. Für viele kommt ein assistierter Suizid nicht infrage. Aber denjenigen, die das wünschen, sollten wir diesen letzten Willen nicht verwehren.“



