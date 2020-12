FPÖ – Hofer: Kopftuchverbot an Schulen muss nun mit Verfassungsmehrheit sichergestellt werden

Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung der Frau

Wien (OTS) - Der Verfassungsgerichtshof hat heute bedauerlicherweise das von der früheren ÖVP-FPÖ-regierung verankerte und von der Bevölkerung unterstützte Kopftuchverbot an Volksschulen aufgehoben. In der Begründung heißt es unter anderem, dass diese Regelung der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates widerspreche und den Gleichbehandlungsgrundsatz verletze, weil die jüdische Kippa oder die Patka der Sikhs davon nicht umfasst waren. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Ich bedauere die Entscheidung der Höchstrichter. Nun ist das Parlament am Zug. Durch eine 2/3-Mehrheit im Nationalrat haben wir die Möglichkeit, die Regelung durch ein Verfassungsgesetz wieder in Kraft zu setzen. Die FPÖ steht dafür zur Verfügung und lädt alle Parlamentsparteien zu einem gemeinsamen Vorgehen ein.“

Die vom Verfassungsgerichtshof gelieferte Begründung gehe laut Hofer an den Fakten vorbei: „Das Kopftuch ist kein religiöses Symbol, sondern steht für die Unterdrückung der Frau und hat daher bei Kindern in der Schule schon gar nichts verloren. Die anderen Kopfbedeckungen wie Kippa oder Patka sind nicht mit Zwang konnotiert.“ Der politische Islam stelle Europa – und damit auch Österreich – seit mehreren Jahren vor große Probleme. Es sei daher höchst an der Zeit, in einer liberalen Demokratie wie Österreich die Symbole des politischen Islam aus Bildungseinrichtungen zu verbannen.

