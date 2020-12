Weihnachtsspende von Huawei unterstützt das Hilfswerk Österreich und damit den „Pakt gegen Alterseinsamkeit“

Wien (OTS) - Die Initiative von diversen Hilfsorganisationen und der Bundesregierung bietet älteren Menschen besonders im Lockdown soziale Kontakte und konkrete Hilfe.

Wien, am 11. Dezember 2020 – Besonders alte Menschen sind während der Pandemie stark vom Wegfall sozialer Kontakte betroffen. Doch gerade in unsicheren Zeiten, in denen oft Ängste und Sorgen noch prägnanter wahrnehmbar sind, ist es umso wichtiger niemanden damit allein zu lassen. Um dieser psychischen Belastung entgegenzuwirken, hat die österreichische Bundesregierung den „Pakt gegen Alterseinsamkeit“ ins Leben gerufen. Die Initiatoren, bestehend aus Vertretern der Bundesregierung und den Hilfsorganisationen Hilfswerk Österreich, Diakonie, Rotes Kreuz, Lebenshilfe, Caritas, Seniorenbund und Pensionistenverband sind sich einig: Zwar sei Einsamkeit bereits vor der Coronakrise eine Zivilisationskrankheit in westlichen Gesellschaften gewesen, die Pandemie habe das Problem aber nochmal deutlich verschärft. Als besonders betroffen gelten ältere und pflegebedürftige Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch Menschen, die allein zu Hause leben.

Zuspruch und Ansprache für Betroffene und Angehörige

Schätzungen zufolge gab es in Österreich bereits vor der Coronakrise mehr als 370.000 Menschen, die niemanden für persönliche Gespräche in ihrem Umfeld haben. Zudem hat sich die Anzahl der Single-Haushalte in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt. Die Pflege und Betreuung von Angehörigen kann durchaus zur Herausforderung werden – zeitlich, finanziell, körperlich, aber auch seelisch. Erwartungen, Sehnsüchte, Sorgen, Konflikte, aber auch Abhängigkeiten, Scham, Ängste und Verzweiflung können mächtig werden, sie können hilflos machen und Perspektiven verstellen, sie können depressive Verstimmungen, aber auch Aggressionen fördern. In der Coronakrise samt den damit einhergehenden Restriktionen im Bereich sozialer Kontakte waren und sind Betroffene und Angehörige noch stärker aufeinander angewiesen.

Potenzielle Probleme und Belastungen verschärfen sich und können zu Überforderung führen. Huawei Austria unterstützt Hilfswerk Österreich und damit diese Initiative mit seiner diesjährigen Weihnachtsspende mit einem Beitrag von 5.000 Euro und trägt dazu bei, dass diese Hotline noch weiter ausgebaut wird.

„ Wir freuen uns, dass Huawei mit der Weihnachtsspende einen Betrag zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit leisten möchte und sind dankbar, dass dafür ein konkretes Projekt des Hilfswerks ausgewählt wurde “, sagt NAbg. Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler, Vizepräsidentin des Hilfswerk Österreich und Präsidentin des Hilfswerk Kärnten.

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich, begrüßt das Engagement von Huawei: „ Gerade in Zeiten eines zweiten Corona-bedingten Lockdowns und einer weiteren Verschärfung des Social Distancing leiden viele Menschen verstärkt unter den Folgen der Isolation. Mit der Hilfswerk Corona Hotline können wir auch Dank der Spende von Huawei weiterhin ebenso rasch wie unkompliziert helfen und Menschen ein Stück weit aus Einsamkeit und Überforderung holen. “

„ Die Hilfswerk Corona Hotline für pflegende Angehörige bietet sachkundige Entlastung, gibt gezielt Orientierung, organisiert konkrete Hilfe. Erfahrene und fachlich kompetente BeraterInnen sind für pflegende Angehörige da “, erklärt Dr. Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich, das gebührenfreie Angebot.





