„IM ZENTRUM“: 2020 – Die Weltpolitik im Schatten der Pandemie

Am 13. Dezember um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor einem Jahr wurden im chinesischen Wuhan die ersten COVID-Erkrankungen entdeckt. Seitdem steckten sich weltweit etwa 67 Millionen Menschen mit dem Virus an, mehr als 1,53 Millionen Infizierte starben. Länder taumeln von einem Lockdown in den nächsten, gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen sind noch nicht abzuschätzen. Das Virus hat die US-Wahl entscheidend mitbestimmt und den Zusammenhalt in der vom Brexit gezeichneten EU auf eine harte Probe gestellt. Und während die USA und Europa noch mit den hohen Infektionszahlen ringen, sieht sich China bereits als globaler Gewinner bei der Eindämmung der Pandemie. Wie wird sich der Machtwechsel in den USA von Trump zu Biden auf die EU auswirken? Wie wird sich die EU zwischen den Weltmächten USA und China positionieren? Welche Spuren wird das Coronavirus weltpolitisch hinterlassen? Wie wird die Pandemie das Verhältnis zwischen den Großmächten beeinflussen? Und welche Bedeutung hat dabei das Rennen um wirksame Impfstoffe?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM:

Karoline Edtstadler

Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP

Sigmar Gabriel

ehemaliger Außenminister und Vizekanzler Deutschland, SPD

Susanne Weigelin-Schwiedrzik

Ostasien-Expertin, Universität Wien

Hannelore Veit

ORF-Korrespondentin, Washington

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at