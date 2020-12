Köllner: „Sportvereine und Ehrenamtliche haben sich Besseres verdient!“

Im Sport-Maßnahmenprogramm fehlen Zeitplan und Richtlinien

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner zeigt sich in der Nationalratsdebatte zum Maßnahmenpaket für den Sport wenig begeistert über die späte Reaktion der Bundesregierung auf den Stillstand: „Wir fordern seit März, dass die Vereine nicht auf der Strecke bleiben und stattdessen Planungssicherheit bekommen. Erst jetzt liegt uns ein Vorschlag vor, jedoch ohne konkrete Schritte, ohne Zeitplan und ohne klare Richtlinien.“ Anstelle einer symbolischen Urkundenüberreichung fordert Köllner eine echte Unterstützung für ehrenamtliche Funktionäre: „Die vielen Ehrenamtlichen verdienen sich einen zusätzlichen freien Tag und die Kostenübernahme von Weiterbildung!“ ****

„Mit dem Geld, mit dem die Bundesregierung ihr PR-Budget mitten in der Krise vervierfacht, könnten wir auch die tägliche Turnstunde in der Schule endlich einführen und umsetzen!“, kritisiert der Abgeordnete weiter. Er erwartet sich auch, dass die Bundesregierung in Zukunft ihren eigenen Apellen nach einem breiten Schulterschluss nachkommt. „Ihr müsst nicht alles ablehnen, nur weil es aus den Reihen der Opposition kommt. Wir sind auch bereit, mitzutragen, was richtig und notwendig ist“, so Maximilian Köllner in Richtung der Regierungsfraktionen. Besonders dreist sei jedoch, so der SPÖ-Sportsprecher abschließend, „dass die Türkis-Grünen Nationalräte unsere Vorschläge ablehnen, nur um sie daraufhin leicht verändert selbst einzubringen!“ (Schluss) up/ar

