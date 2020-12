Letzter „kulturMontag“ 2020: Beethoven-Schwerpunkt, verschwindende Rituale, Knebl-Scheirl-Schau im Kunsthaus Bregenz

Weiters: Dokus „Breaking Beethoven“ und „New European Songbook – Beethoven Edition“ – am 14. Dezember ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 14. Dezember 2020 befasst sich ab 22.30 Uhr in ORF 2 mit den Ausstellungen im Leopoldmuseum sowie im KHM zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, mit der Notwendigkeit von Ritualen in Zeiten von Corona sowie mit der aktuellen Knebl-Scheirl-Schau im Kunsthaus Bregenz, wo das Künsterpaar seine humorvollen Arbeiten präsentiert. Anschließend an das Magazin stehen zum Ausklang des Beethoven-Jahres die Neuproduktionen „Breaking Beethoven“ (23.15 Uhr) und „New European Songbook – Beethoven Edition“ (23.50 Uhr) auf dem Programm.

„Freude schöner Götter Funken“ – Inspiration Beethoven

„Inspiration Beethoven. Eine Symphonie in Bildern aus Wien um 1900“ nennt der Direktor des Leopold Museums Hans-Peter Wipplinger die Schau, die sich der Beethoven-Verehrung der Künstler der Wiener Sezession widmet. So hat zum Beispiel der Wiener Jugendstilmaler Josef Maria Auchentaller Beethovens „Pastorale“ als Hommage an die Natur in Bilder umgesetzt. Den Beethoven-Kult setzt ein vierköpfiges Kuratorenteam im KHM mit einem ungewöhnlichen Parcours durch die Kunstgeschichte in Szene: Auf der Prunktreppe ist ein überdimensionales Hörrohr des US-amerikanischen Konzept-Künstlers John Baldessari installiert, in das Besucher/innen hineinrufen können und mit Tönen beschenkt werden. Die deutsche Bildhauerin und Aktionskünstlerin Rebecca Horn hat eine schräge Klangskulptur geschaffen – aus dem Flügel, den sie an die Decke gehängt hat, fallen lautstark Tasten heraus. Einem dunklen Kapitel widmet sich der deutsche Superstar Anselm Kiefer in seinem übermalten Foto, er thematisiert darin die Ausbeutung von Beethovens Musik für die Nazipropaganda.

Alles schläft, einsam wacht – Vom Verschwinden der Rituale

Gerade zur Weihnachtszeit stehen Rituale im Mittelpunkt – das gemeinsame Essen, der traditionelle Karpfen, der Ausflug zum Punschstand, die Firmen-Weihnachtsfeier. Doch heuer ist an die meisten vorweihnachtlichen Events aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu denken. Auch Küssen, Handeschütteln oder gar eine innige Umarmung bleiben verboten. Werden unsere Traditionen und Bräuche gar verschwinden? Gerade jetzt, in diesen Zeiten der Unsicherheit ist es wichtig, sich auf Rituale zu konzentrieren, davon sind Fachleute überzeugt. Der Mensch braucht Riten – sonst wird er ob all der Ungewissheit wahnsinnig, meinen Schriftsteller Daniel Kehlmann, Kulturphilosophin Elisabeth von Samsonow und Psychoanalytiker August Ruhs.

Seasonal Greetings – Das dynamische Duo Jakob Lena Knebl & Ashley Hans Scheirl

Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl verhüllten den Wiener Rathausturm mit einem humorvollen Mega-Kunstwerk: Die ganz in Rot gehaltenen Silhouetten symbolisierten den spielerischen Umgang mit der Uneindeutigkeit – dick oder dünn, männlich oder weiblich, homo oder hetero. Ein programmatisches Statement des Künstlerduos, geht es den beiden doch auch immer um das Dazwischen. Knebl und Scheirl arbeiten sowohl als Solo-Künstler als auch im Doppelpack, sind mittlerweile international begehrt und werden mit ihrem bunten, schrägen wie queeren Kosmos Österreich auf der Biennale vertreten. Jetzt zeigt das zwischen den Geschlechtern operierende, in Wien lebende Künstlerpaar seine humorvollen Arbeiten im Kunsthaus Bregenz. Und dort wird’s eisig und auch ziemlich heiß hergehen, haben sich die beiden doch für die Ausstellung eine Eismeer-Nachbildung nach dem Gemälde von Caspar David Friedrich einfallen lassen und einen begehbaren Hexensabbat sowie Cyborg-Subjekte vorgesehen.

„Breaking Beethoven“ (23.15 Uhr)

Gezeichnet von innerer Zerrissenheit, im Schatten der Französischen Revolution und im trügerischen Glanz der Habsburgermonarchie war der Lebensweg Ludwig van Beethovens ein ewiges Wechselspiel zwischen grenzenloser Schöpfungskraft und der steten Suche nach Inspiration. Wie kaum ein anderer Komponist bediente Beethoven als eigensinniger Querdenker das Klischee des umnachteten Genies. Bis heute ist seine Musik allgegenwärtig, steht sie doch für die innige Sehnsucht des Menschen nach Freiheit. So mag es auch nicht weiter verwundern, dass das Beethoven-Jubiläums-Jahr 2020 anlässlich seines 250. Geburtstags mit zahlreichen Veranstaltungen – vom kleinen Hauskonzert bis hin zu den großen Sinfoniezyklen – aufwarten wollte. Beethovens Musik sollte in die Welt hinausgetragen werden. Doch wie soll man ein solches Jubiläum begehen, wenn eine globale Pandemie die Menschheit in Atem hält? Die Dokumentation „Breaking Beethoven“ begibt sich mit dem Stargeiger Aleksey Igudesman auf die Suche nach dem verlorenen Beethoven-Jubeljahr. Mit dabei sind Stars wie Hyung-ki Joo, Yuja Wang, Billy Joel, Juan Diego Flórez, Rebekka Bakken, Hans Zimmer, Joshua Bell, Valentina Nafornița, Julian Rachlin und John Malkovich.

„New European Songbook – Beethoven Edition“ (23.50 Uhr)

Die in Kooperation mit der EBU vom ORF ins Leben gerufene, länderübergreifende Kulturinitiative „New European Songbook“ erfährt heuer bereits ihre vierte Auflage. So international wie das Projekt ist auch die Musik des diesjährigen Jubilars Ludwig van Beethoven. Als kreativer Geist zwischen Genie und Wahnsinn hat Beethoven sich immer wieder neu erfunden, die Grenzen der Musik gesprengt und die vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen hinterfragt. Seine Biografie und die Botschaften seiner Musik können als Sinnbild für das Projekt „Songbook“ verstanden werden. Nationale Musikergrößen der jeweiligen Länder setzen sich musikalisch mit den Werken Beethovens auseinander. Die neu entstandenen Kompositionen rund um das Leben und Schaffen des radikalen Ausnahmekünstlers wurden mit Hilfe von Video-Clips auch szenisch umgesetzt. In der Dokumentation „New European Songbook – Beethoven Edition“ werden die genreübergreifenden Musikvideos, so mancher Blick hinter die Kulissen der Entstehung derselben und Interviews mit den Mitwirkenden gezeigt. Für den ORF-Beitrag konnte die österreichische Singer-Songwriterin und Cellistin Marie Spaemann gewonnen werden, die sich in ihrer Komposition „Seeking Joy“ mit dem Hauptthema Beethovens Neunter Symphonie auseinandersetzt. Florian Senekowitsch zeichnet für die Regie des Video-Clips verantwortlich.

