Aschbacher: Möglichkeit auf Arbeitsfreistellung für Schwangere in körpernahen Berufen heute beschlossen

Wien (OTS) - Arbeitsministerin Christine Aschbacher hat sich dafür eingesetzt, den Gesundheitsschutz für Schwangere am Arbeitsplatz während der Corona-Pandemie zu verstärken. Unter Federführung der Arbeitsministerin wurde daher ein Freistellungsanspruch für schwangere Arbeitnehmerinnen ermöglicht, wenn sonstige Schutzmaßnahmen oder Homeoffice nicht möglich sind. Der Antrag wurde heute im Parlament beschlossen.

„Wichtig zu betonen ist, dass kein erhöhtes Risiko für werdende Mütter besteht, solange sie sich an die Schutzmaßnahmen halten. Gleichzeitig ist medizinisch belegt, dass für Schwangere im Umgang mit dem Corona-Virus besondere Vorsicht geboten ist. Mit dem Anspruch auf Dienstfreistellung in körpernahen Berufen stellen wir in dieser herausfordernden Zeit den bestmöglichen Schutz für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder bereit“, so Aschbacher.

Der Freistellungsanspruch gilt in all jenen Berufen, in denen ein Körperkontakt erforderlich ist und so der Mindestabstand von einem Meter jedenfalls nicht eingehalten werden kann. Davon betroffen sind unter anderem Elementarpädagoginnen, Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Physiotherapeutinnen sowie Masseurinnen. Dabei werden dem Arbeitgeber die Lohnkosten zu 100 Prozent ersetzt.

„Der verstärkte Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen in körpernahen Berufen ist mir persönlich ein Anliegen. Ich bin daher froh, dass wir eine Lösung bereitstellen, die sowohl den Arbeitnehmerinnen als auch den Arbeitgeberinnen und -gebern zu Gute kommt. Mit dem Dienstfreistellungsanspruch übernehmen wir für die Betriebe die Kosten für die Dienstfreistellung und unterstützen gleichzeitig rund 4.500 schwangere Arbeitnehmerinnen in körpernahen Berufen“, schließt die Arbeitsministerien.

