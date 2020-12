PSD-Wien Kampagne #darüberredenwir gewinnt Staatspreis

Wiener Kampagne zu psychischer Gesundheit gewinnt unter 92 Einreichungen in der Kategorie “Digitale Kommunikation”

Wien (OTS) - Die Kampagne der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD-Wien) #darüberredenwir wurde gemeinsam mit 91 weiteren Projekten beim Public Relations Verband Austria für den Österreichischen Staatspreis 2020 eingereicht. Nun steht fest, dass die Wiener Kampagne in der Kategorie „Digitale Kommunikation” gewonnen hat. Diese besondere Auszeichnung unterstreicht die Wichtigkeit der Kampagne #darüberredenwir mit der die Stadt Wien 2019 das Gespräch über psychische Gesundheit gestartet hat. Die Psychosozialen Dienste wollen damit ihren Beitrag dazu leisten, die Tabuisierung und Stigmatisierung psychischer Erkrankungen endlich zu beenden.

„Die laufende Pandemie hat allen Wienerinnen und Wienern viel abverlangt. Nicht zuletzt wegen der Disziplin aller Menschen in Wien steht die Stadt im Bundesländervergleich. Die einschneiden Maßnahmen, die Selbstisolation, Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und die damit einhergehenden psychischen Belastungen sind eine große Herausforderung für alle. Deshalb haben wir einen psychosozialen Krisenstab eingerichtet, der sich mit genau diesen Herausforderungen ausführlich beschäftigt. Ein großer Teil davon war auch die Schaffung neuer Hilfsangebote und die Enttabuisierung dieses Themas – gerade in der Pandemie. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken und zum gewonnen Staatspreis herzlich gratulieren.“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Betroffenen wird immer noch mit Vorbehalten begegnet und Vorurteile sind weit verbreitet. Das Wissen über psychische Erkrankungen ist generell gering, aber das Stigma ist groß und betrifft viele Lebensbereiche. Diskriminierung ist in vielen Lebensbereichen ein häufiger Wegbegleiter. Stigmatisierung schadet den Betroffenen, den Angehörigen und letztendlich dem Miteinander in unserer Gesellschaft, auch weil sie Betroffene hindert, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Rechtzeitige Hilfe ist ein wesentlicher Faktor für eine gut gelingende Behandlung und mögliche Heilung. Hier gilt es, die Menschen zu informieren und zu verdeutlichen, dass psychische Erkrankungen gut behandelbar und keine Schande sind”, berichtet Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien.

“Schon zu Beginn der Kampagne #DarüberRedenWir hat sich gezeigt, wie wichtig das offene, tabulose Gespräch über psychische Gesundheit ist. Unzählige WienerInnen sind online und offline in die Diskussion eingestiegen, ErfahrungsexpertInnen haben ihre persönlichen Geschichten mit uns geteilt und die Community umfasst mittlerweile auf Facebook und Instagram mehr als 10.000 aktive Personen. Gerade die Monate der Corona-Pandemie haben uns als Gesellschaft eindrücklich vorgeführt, wie wichtig das offene, tabulose Gespräch über psychische Gesundheit für alle von uns ist”, erzählt Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien.

Die Coronakrise hat den Fokus auf psychische Gesundheit noch einmal verstärkt: Einsamkeit, Isolation und Angst belasten die Psyche und dürfen nicht unterschätzt werden. Politisch und medial ist das Thema psychische Gesundheit daher im Jahr 2020 immer mehr in den Fokus gerückt. Gerade deshalb ist es wichtig, klarzustellen dass unsere Psyche ein zentraler Teil unserer Gesundheit ist – die aktive Auseinandersetzung mit diesem Thema muss die Regel und nicht die Ausnahme sein. Jede dritte Person in Österreich erlebt eine psychische Erkrankung und alle von uns können betroffen sein, egal, ob jung oder alt, Frau oder Mann, arm oder reich, entweder selbst oder im nahen Umfeld. Deshalb hat es sich #darüberredenwir zur Aufgabe gemacht, das Schweigen und das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu brechen.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums startete der PSD-Wien erstmals in der Geschichte eine große Kampagne zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Mit Unterstützung von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker startete die Kampagne im Herbst 2019. Mit einem breiten Angebot an Informationen, Mitmach-Möglichkeiten und ExpertInnen wurden die Wienerinnen und Wiener online, sowie offline zum Gespräch über psychische Gesundheit eingeladen. Konzipiert hat die Kampagne die Wiener Agentur Pick & Barth.

Vorurteile werden im Zuge der Kampagne durch eine Informationsoffensive abgebaut, die die Wienerinnen und Wiener vor allem über Facebook und Instagram erreicht. Mit Aktionstagen im Februar 2020 wurde die Online-Kampagne auch in den Alltag gebracht. Unterschiedliche Veranstaltungen fanden statt, Kooperationen mit Institutionen, Firmen und private Initiativen erhöhten die Reichweite und sorgten dafür, dass die verschiedensten Zielgruppen erreicht werden konnten. Diese wichtige Arbeit wird nun mit dem Staatspreis für “Digitale Kommunikation” ausgezeichnet!

Mit dieser wichtigen Ehrung im Rücken führen die Psychosozialen Dienste die Kamapgne #DarüberRedenWir und das Gespräch über psychische Gesundheit in den unterschiedlichen Lebenswelten auch im kommenden Jahr fort. Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist wird dabei als Schwerpunkt in allen Themenfelder wiederzufinden sein.





