ORF-„Pressestunde“ mit Dr. Pamela Rendi-Wagner, Bundesparteivorsitzende, SPÖ

Am 13. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die ersten Öffnungsschritte nach dem zweiten Lockdown sind gesetzt, Pflichtschulen und Geschäfte haben wieder geöffnet. Doch die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Die SPÖ begrüßt die Öffnung der Schulen, mahnt aber zu Vorsicht bei kommenden Lockerungen und fordert strenge Sicherheitskonzepte von der Regierung.

Ein Vorschlag von Pamela Rendi-Wagner sind Schnelltests, mit denen sich Privatpersonen zu Hause selbst regelmäßig testen sollen. Sind die Öffnungsschritte nach dem Lockdown zur richtigen Zeit gekommen? Wie können wir uns möglichst gut auf sichere Weihnachten vorbereiten? Welche Lösungsansätze sieht die SPÖ-Chefin, um aus der wirtschaftlichen Krise zu kommen? Und was erwartet sie von der rot-pinken Koalition in Wien?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

und

Hans Bürger

ORF

