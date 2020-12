NEOS nominieren Anita Zielina als ORF-Stiftungsrätin

Meinl-Reisinger: „Konnten mit der erfahrenen Medienmanagerin und Innovationsexpertin im Interesse des ORF die ideale Kandidatin gewinnen.“

Wien (OTS) - NEOS haben heute die 40-jährige Medienexpertin Anita Zielina als Nachfolgerin von Hans Peter Haselsteiner als ORF-Stiftungsrätin nominiert. „Ich bin stolz und froh, dass wir eine großartige Persönlichkeit gefunden haben, die dem ORF mehr als nur guttun wird. Eine Persönlichkeit, die eine erfahrene Medienmanagerin und Innovationsexpertin ist“, so NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. „Die Herausforderungen des ORF sind in den kommenden Monaten und Jahren riesig. Es wird ein neuer ORF-General gewählt, es steht eine neue Strategie an, durch die der ORF weg vom Fernsehveranstalter hin zu einem digitalen Plattformanbieter entwickelt werden soll. Für diese Themen braucht es jedenfalls Menschen mit großer Erfahrung auch und gerade im Stiftungsrat.“



Die designierte Stiftungsrätin Zielina freut sich auf die bevorstehende Aufgabe: „Ein starker, unabhängiger, stabil finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist eine demokratiepolitische Notwendigkeit, und es ehrt mich, daran mitzuarbeiten, den ORF in eine digital erfolgreiche Zukunft zu führen. Als unabhängige Expertin stehe ich den Mitgliedern des Stiftungsrates, dem Management, aber auch allen MitarbeiterInnen des ORF als Unterstützung im digitalen Transformationsprozess zur Verfügung."



Anita Zielina leitet derzeit an der Newmark Graduate Journalism School der City University New York alle Weiterbildungsprogramme für Medienführungskräfte. Davor war sie als Chief Product Officer Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ, langjährige Redakteurin und stellvertretende Chefredakteurin von derStandard.at/DER STANDARD und stellvertretende Chefredakteurin und Online-Chefin der deutschen Zeitschrift STERN. Sie absolvierte 2012 ein Knight Fellowship an der Stanford University und war 2018 Visiting Scholar am Reuters Institute der Oxford University. Zielina schloss ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und einen Executive MBA an der Wirtschaftshochschule INSEAD ab.



