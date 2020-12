Lilian Klebow und Lizz Görgl präsentierten MEET YOUR STAR

Im HoHo Wien wurde die erste digitale Plattform der Welt für persönliche Live-Videogespräche mit Stars vorgestellt

Wien (OTS) - Im HoHo Wien in der Seestadt Aspern wurde heute MEET YOUR STAR, die erste digitale Plattform der Welt für persönliche Live-Videogespräche mit Stars, von Elisabeth Görgl (Doppel-Weltmeisterin in Abfahrt/Super-G), Schauspielerin Lilian Klebow, Investor Günter Kerbler und Gründer & CEO Georg Kindel vorgestellt.

Vom Chat wird ein Video aufgezeichnet, das über Social Media geteilt werden kann, wenn der Star es freigibt. Dazu können Videogrußbotschaften von Stars gebucht werden – ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Menschen, die man wegen COVID-19 nicht besuchen kann.

Videogrußbotschaften und Video Chat-Gutscheine zu Weihnachten

MEET YOUR STAR bietet außerdem individualisierte Gutscheine für Live-Videogespräche mit einem Star an: Ein Geschenk, das man bisher für Geld nicht kaufen konnte. Einfach einen Star und die Anzahl der Minuten auswählen, die man verschenken möchte, zahlen und das PDF downloaden, versenden oder ausdrucken und unter den Weihnachtsbaum legen.

Fast 100 Stars sind bereits auf MEET YOUR STAR

Zahlreiche Persönlichkeiten stehen für Live-Videogespräche und Videogrußbotschaften bereits auf MEET YOUR STAR zur Verfügung: Menschen, die Geschichte schrieben, wie Friedensnobelpreisträger Lech Walesa, SchauspielerInnen wie Lilian Klebow, Cornelius Obonya, Stefan Jürgens, Johannes Krisch, Nina Hartmann und Laurence Rupp, Hollywoodstars wie Dolph Lundgren, Ralf Moeller, Scott Adkins, SängerInnen wie Carlos Marin („Il Divo“), Cesár Sampson, Julian le Play, Marc Pircher, Claudia Jung, King & Potter sowie Musicalstars wie Uwe Kröger und Maya Hakvoort, KabarettistInnen wie Angelika Niedetzky, Reinhard Nowak, Christoph Fälbl und die Comedy Hirten, SportlerInnen wie Elisabeth Görgl oder Marco Friedl, SchriftstellerInnen und AutorInnen wie Hera Lind, Robert Schneider, Michael Schottenberg und Thomas Brezina sowie Persönlichkeiten wie Matthias Strolz, Gerda Rogers, Chris Lohner oder die Clairvoyants.

„Wir haben eine revolutionäre Technologie entwickelt, die eine völlig neue Verbindung zwischen Stars und Fans ermöglicht“, so Georg Kindel, Gründer & CEO von MEET YOUR STAR mit Sitz in New York und Wien. „Gerade in Coronazeiten, wo viele Stars weder auftreten noch filmen können, ist dies eine Möglichkeit, von der Komfortzone des eigenen Zuhauses aus Menschen zu inspirieren, ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und gleichzeitig Gutes zu tun.“

„Ich freue mich sehr, auf MEET YOUR STAR zu sein“, erklärte Ex-Skirennläuferin und „Dancing Stars“-Siegerin 2019 Elisabeth Görgl bei der Präsentation: „Schon das erste Gespräch mit einem Fan war großartig, weil ich die Sekunden vor dem Rennen beschreiben sollte, was einem durch den Kopf geht, wenn man am Start steht.“ Und Lilian Klebow ergänzt: „Den Austausch mit Menschen, die deine Arbeit verfolgen, gab es bisher nicht. MEET YOUR STAR macht dies erstmals möglich – eine großartige Plattform!“

Von jedem Video Chat profitiert eine karitative Organisation

Ein Teil der Erlöse eines jeden Gesprächs geht an eine karitative Organisation, die der Star selbst auswählt. Zu den Partnerorganisationen von MEET YOUR STAR gehören u.a. Caritas Austria, Österreichische Krebshilfe, Volkshilfe, Ärzte ohne Grenzen, Menschen für Menschen, Hilfswerk International, SOS Mitmensch, Malteser, Global 2000, die Christoffel Blindenmission und das Jane Goodall Institut.

Barbara Stöckl, Peter Resetarits, Alfons Haider und viele andere ORF-Stars auf MEET YOUR STAR zugunsten LICHT INS DUNKEL

MEET YOUR STAR ist auch die offizielle Plattform von LICHT INS DUNKEL mit dem ORF als Trägermedium. Zahlreiche ORF-Stars sind auf MEET YOUR STAR – darunter Barbara Stöckl, Peter Resetarits, Patricia Pawlicki, Alfons Haider, Eva Pölzl, Rainer Pariasek und Christoph Feurstein – und stehen für Live-Videogespräche mit Fans zur Verfügung. Alle Erlöse daraus gehen zur Gänze als Spende an LICHT INS DUNKEL, auch MEET YOUR STAR verzichtet zugunsten der Aktion auf seine Provision.

Günter Kerbler Lead Investor – US-Markteintritt mit Patrick Knapp-Schwarzenegger

Im Frühjahr 2021 startet MEET YOUR STAR in den USA mit Patrick Knapp-Schwarzenegger, Hollywood-Anwalt von Stars wie Nicolas Cage, Jason Statham und seines Onkels Arnold Schwarzenegger, der sich als Investor und Berater an der US-Firma beteiligte.

Günter Kerbler, der in seinem Investment-Portfolio auch Beteiligungen an Medien- und Technologieunternehmen hält, ist Lead Investor von MEET YOUR STAR. MEET YOUR STAR zieht Anfang 2021 in das HoHo Wien in der Seestadt Aspern, das zweithöchste Holzhochhaus der Welt mit 24 Etagen und 84 Metern Höhe, in dem auch der Guiding Innovators Hub seinen Sitz hat und das von Kerbler zu einem neuen Digital Tower ausgebaut werden soll. „MEET YOUR STAR ist auch von Investorenseiten ein enorm vielversprechendes und zukunftsweisendes Projekt“, so Kerbler. „Deswegen haben wir uns mit der Kerbler Holding daran beteiligt. Nachhaltigkeit ist eines der großen und vor allem wichtigen Themen unserer Zeit – das ist die Digitalisierung auch. Wir wollen im HoHo Wien innovativen digitalen Unternehmen eine einzigartige, nachhaltige Arbeitsatmosphäre bieten“.

Lizenzfreie Bilder von der heutigen Medienpräsentation und von MEET YOUR STAR sowie Videomaterial für redaktionelle Berichterstattung (honorarfrei für Medienveröffentlichungen)

MEET YOUR STAR online:

www.meet-your-star.com

Auf Facebook: @meet-your-star

Auf Instagram: @meet_your_star

Rückfragen & Kontakt:

Georg Kindel

MEET YOUR STAR Inc.

E-Mail: gk @ meet-your-star.com

Tel. (01) 522 34 23-850