Grüne Wien/Spielmann: Wohnungslosenprogramm Housing First ausbauen

Wien (OTS) - Seit 2012 ist Housing First wichtiger Bestandteil der Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe. In einem nächsten Schritt beabsichtigt der Fonds Soziales Wien ambulante Betreuung in Wohnungen zum Regelfall bei der Versorgung von wohnungslosen Menschen zu machen. „Im Koalitionsabkommen von SPÖ und NEOs werden auf 206 Seiten weder der Ausbau von Housing First noch andere wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von Wohnungslosigkeit erwähnt“, kritisiert Gemeinderätin Viktoria Spielmann von den Grünen Wien.

„Umso wichtiger ist ein Bekenntnis des Wiener Gemeinderats zum Ausbau von Housing First. Die Pilotprojekte der vergangenen Jahre haben bewiesen: Housing First führt in der überwiegenden Zahl der Fälle zu einer stabilen Reintegration von Menschen in eigenständiges Wohnen und beendet damit nicht nur menschliches Leid, sondern senkt auch die Kosten für stationäre Alternativen“, so Spielmann.

Nach der Pilotphase ist es nun Zeit für einen Systemwechsel weg vom veralteten Stufenbau der Wohnungslosenhilfe hin zum Housing First Modell. „Neben der Unterstützung durch die Programme des Fonds Soziales Wien braucht ein Systemwechsel auch den Zugang zu ausreichendem leistbaren Wohnraum für die Klient*innen der Wohnungslosenhilfe“, so Spielmann, die fordert, dass Housing First bzw. die ambulante Betreuung in Wohnungen zum Regelfall der Unterstützung von wohnungslosen Menschen in Wien ausgebaut wird.



