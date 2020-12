„Das Fliegende Arbeitszimmer“: Accor und die Bildungsdirektion für Wien freuen sich über reges Interesse

Das kostenlose Angebot des Aparthotel Adagio wird von Wiener Familien gut angenommen und trägt so zur Entlastung in Zeiten von Home Schooling bei.

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor unser tägliches Leben – während viele Eltern wieder im Home-Office arbeiten, ist ein Großteil der Schulen in Wien geöffnet. Auch der Tourismus und die Hotellerie stehen vor anhaltend großen Herausforderungen.

In Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion für Wien und dem Startup Book Your Room bietet das zur Accor-Gruppe gehörende Aparthotel Adagio Wien derzeit seine Studios für Familien an, um in Ruhe dem digitalen Unterricht folgen zu können oder einfach konzentriert zu lernen. Dieses Angebot ist kostenlos – es fallen für die Schülerinnen und Schüler keine Kosten für Buchung, Reinigung oder sonstiges an - und richtet sich besonders an jene Kinder und Familien, die für ein produktives und ungestörtes Lernen zu Hause nicht über ausreichend Platz und/oder WLAN verfügen. Die Idee dazu hatte sich aus der ursprünglichen Initiative der Hospitalitygruppe, leerstehende Seminar- und Konferenzräume in Hotels für Schulklassen zur Verfügung zu stellen, entwickelt. Aus dem „Das Fliegenden Klassenzimmer“ wurde so „Das Fliegende Arbeitszimmer“.



Das Angebot „Das Fliegende Arbeitszimmer“ stößt auf reges Interesse der Wienerinnen und Wiener: Bereits einen Monat nach Start der Aktion sind schon fast 200 Buchungen eingegangen. „Kurz nach Freischaltung des Buchungstools sind die ersten Reservierungen bei uns eingegangen und die Nachfrage ist stetig gestiegen. Inzwischen können wir uns beinahe jeden Tag über ausgebuchte Räume freuen", berichtet Martina Richard, General Managerin des Adagio in Wien, und ergänzt: "Es ist schön, dass wir so viele Menschen mit unseren Räumlichkeiten unterstützen können".

Accor erwägt Erweiterung

Das Konzept "Das Fliegende Arbeitszimmer" wurde bereits von den Wiener Kaffeehäusern aufgegriffen und erfreut sich auch dort hoher Beliebtheit: Die "Fliegenden Lerncafés" werden seit Mitte der Woche auch in drei Kaffeehäusern angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept bereits nach kurzer Zeit weitere Unterstützer gefunden hat. Wir wollen im Interesse aller handeln und dazu beitragen, dass den Schülerinnen und Schüler ein möglichst normales Lernen und die damit verbundenen sozialen Kontakte ermöglicht werden können. Gemeinsam schaffen wir es, möglichst viele Ausweichräume für Lernen oder Unterricht bereitzustellen", so Sabine Toplak, die den Sales-Bereich bei Accor in der DACH-Region verantwortet und die Initiativen „Das Fliegende Klassenzimmer“ und „Das Fliegende Arbeitszimmer“ in Österreich federführend begleitet.



Aufgrund der weiterhin steigenden Nachfrage prüft Accor das Angebot „Das Fliegende Arbeitszimmer“ auf weitere Hotels auszudehnen.

Angebote auch für Schulklasse

Accor bietet parallel auch das "Das Fliegende Klassenzimmer" an: Im Rahmen der Aktion, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion für Wien und der Buchungsplattform Book Your Room umgesetzt wird, können die freien Konferenz- und Seminarräume ausgewählter Accor Hotels von Bundes- und Privatschulen kostenlos gebucht und für den Unterricht genutzt werden. So kann der notwendige Abstand nach den Vorgaben des Social Distancing eingehalten und mangelnde räumliche Kapazitäten in Schulen kompensiert werden.

Die Bildungsdirektion für Wien koordiniert den Austausch mit den Schulen, die Buchung der verfügbaren Räumlichkeiten in den teilnehmenden Hotels erfolgt unkompliziert über Book Your Room, ein Onlinebuchungstool, das von Paul Spitzer, Jakob Mayerhofer und Clemens Walter zur Verfügung gestellt wird. Die drei Wiener Jungunternehmer hatten bereits vor drei Jahren die Ideen, ungenützte Räume an Personen, Vereine und Unternehmen zu vermitteln. 2019 ist daraus ihr Startup entstanden.



Seitens der Bildungsdirektion für Wien zeigt man sich dankbar für das neue Angebot und die Unterstützung in Form von zusätzlichen Räumlichkeiten. Die Kooperation mit Accor trägt dazu bei, dass auch in den Schulen genügend Abstand gehalten werden kann – das Recht auf Bildung soll auch während der Krise für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen bestehen.



Auch seitens WienTourismus wird die Aktion begrüßt:



"Mein Dank gilt der Accor Gruppe für ihr bedingungsloses Engagement für die WienerInnen und Wiener. Diese bemerkenswerte Initiative zeigt, dass die Wiener Hotellerie weiterhin aktiv ist und mit kreativen Ansätzen versucht, das Beste aus dieser Zeit zu machen. Gleichzeitig unterstützt sie damit Wiens SchülerInnen und Schüler. Die touristische Infrastruktur der Stadt ist wichtig, deshalb fördert Wien die Hotellerie auch mit dem 3. Wiener Corona-Hilfspaket mit bis zu 50.000 Euro pro Betriebsstätte und unterstützt, bis es wieder bergauf geht.“, so Peter Hanke, Wiens Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke sowie Präsident des WienTourismus.



„Wien wird auch nach der Pandemie eine der schönsten und attraktivsten Städte der Welt sein. Bis es für die Wiener Visitor Economy wieder aufwärts geht, zeigt sie, dass sie auch in äußerst schwierigen Zeiten für die BewohnerInnen da ist und einen Beitrag dazu leistet, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. 9 von 10 WienerInnen sind stolz auf den Tourismus in der Stadt. Die Accor Gruppe zeigt anschaulich, warum das so ist. Ich danke der Accor Group für diese Initiative, die gar nicht hoch genug geschätzt werden kann!“, sagt Norbert Kettner, Direktor WienTourismus zur Aktion „Das Fliegende Klassenzimmer“.



Derzeit sind folgende Accor Hotels in Wien Teil der Initiative „Das Fliegende Klassenzimmer“: SO/ Vienna, Novotel Wien Hauptbahnhof, Mercure Wien City, Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien, Adagio Wien City, ibis Wien Mariahilf.



Optimale Sicherheit in Hotels durch ALLSAFE



Die Einhaltung der höchsten hygienischen Standards in den Hotels wird dabei durch das im Zuge der Coronakrise eingeführte Hygienelabel ALLSAFE sichergestellt.

Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen wurden ausgeweitet und an die regionalen Bestimmungen angepasst. Durch eine Partnerschaft mit dem globalen Versicherungsunternehmen AXA ist in allen Hotels im Anlassfall zusätzlich medizinische Versorgung auf höchstem Niveau gegeben.



Mehr Informationen für interessierte Schulen zum "Das Fliegende Klassenzimmer" gibt es unter

https://www.book-your-room.at/fliegendes-klassenzimmer/

Die kostenlose Buchung des "Fliegenden Arbeitszimmers" kann unter

https://www.book-your-room.at/fliegendes-arbeitszimmer/ vorgenommen werden.

