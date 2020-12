Junge ÖVP: Meilensteine in der Jugendpolitik

Senkung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen & Erhöhung der Zuverdienstgrenze für berufstätige Studierende sind Beispiele für richtungsweisende Beschlüsse diese Woche im Nationalrat

Wien (OTS) - Nach der Erhöhung der Zuverdienstgrenze bei der Familienbeihilfe wird nun auch rückwirkend mit 01.01.2020 die Zuverdienstgrenze für die Studienbeihilfe erhöht. Statt den bisher 10.000 Euro sind es nun 15.000 Euro pro Jahr, die Studierende während ihrer Ausbildung dazuverdienen dürfen. Die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Jugendsprecherin im Nationalrat, Claudia Plakolm, freut sich über die Umsetzung dieser langjährigen Forderung der Jungen ÖVP: „Die neue Regelung ist eine wichtige und treffsichere Entlastung für alle berufstätigen Studierenden.“

Weiters wird die lange von der Jungen ÖVP geforderte Senkung des Betriebsratswahlalters von 18 auf 16 Jahren beschlossen. „Mit dieser Anpassung stellen wir sicher, dass Lehrlinge endlich auch ein Mitspracherecht bei der Wahl ihrer Arbeitnehmervertreter haben!“, freut sich die VP-Jugendsprecherin.

Auch die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben. Künftig soll es möglich sein, wichtige Dokumente digital am Mobiltelefon mit sich zu tragen. Als erster Schritt wird dafür im Nationalrat die Grundlage für einen digitalen Führerschein und einen digitalen Zulassungsschein geschaffen. Mit dem 8-Punkte-Plan für digitalen Unterricht werden zudem unsere Schulen zukunftsfit gemacht. Ebenfalls im Fokus steht die wachsende eSport-Szene – derzeit matchen sich rund 50.000 Menschen in Österreich regelmäßig online. Es soll nun eine Arbeitsgruppe errichtet werden, die rechtliche Rahmenbedingungen für E-Sport in Österreich klärt und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Florian Dagn

01 40126 440

Florian.dagn @ junge.oevp.at