WKÖ-Spitze: Durch Ratenmodell bei gestundeten Abgaben Erleichterungen für Betriebe ausgeweitet

Rahmenbedingungen für Zahlungen an Fiskus und Sozialversicherung wesentlich verbessert

Wien (OTS) - Für Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise nicht zeitgerecht an Fiskus und Sozialversicherung zahlen können, gibt es jetzt weitere Erleichterungen. Die Wirtschaftskammer konnte erreichen, dass mit einem Ratenmodell die Rückzahlungsmodalitäten flexibler gestaltet und deutlich ausgedehnt werden. Ein heute beschlossener Abänderungsantrag regelt nun auch analog zum Modell für Abgabenschulden der Finanzverwaltung die Rückzahlung von gestundeten Sozialversicherungs-Abgaben.

WKÖ-Präsident Harald Mahrer: „Neben der Möglichkeit, Stundungen bis Ende März 2021 zu verlängern, ist dies nun die nächste wichtige Erleichterung für unsere Betriebe. Abgaben können nicht nur länger gestundet, sondern auch kostenschonend in Raten gezahlt werden. Das gewährt den Unternehmerinnen und Unternehmern für die Krisensituation enorm wichtige finanzielle Freiräume.“

Das neue Ratenzahlungsmodell sieht vor, dass Fiskal- und Sozialversicherungsabgaben in Raten zurückgezahlt werden können. Die Zinsen betragen demnach 2 % über dem Basiszinssatz pro Jahr - also aktuell 1,38% Stundungszinsen bei einem Basiszinssatz von -0,62%. Die Erstreckungsdauer wird in zwei Phasen geregelt: vorerst läuft das COVID-19-Ratenzahlungsmodell über 15 Monate bis Juni 2022. In einer zweiten Phase ist ein Antrag auf Verlängerung möglich. Dafür sind besondere Dokumentationspflichten vorgesehen, die Erstreckung läuft in diesem Fall bis März 2024, also insgesamt 36 Monate.

„Es ist erfreulich, dass gleiche Rahmenbedingungen für Stundungen des Fiskus und der Sozialversicherung gelten. Das ist für unsere Mitgliedsbetriebe äußerst wichtig“, ergänzt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Es erleichtert nicht nur unmittelbar die finanzielle Lage der Betriebe, sondern schafft Planungssicherheit und hilft Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre Kraft jetzt aufs Wirtschaften fokussieren zu können.“ (PM/PWK625)

Rückfragen & Kontakt:

Markus Kirchschlager, Msc

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecher des Generalsekretärs

T 0590900 4462

markus.kirchschlager @ wko.at