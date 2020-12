VP-Gerstl zum Ibiza-U-Ausschuss: Jetzt geht es um die Video-Machenschaften von FPÖ und SPÖ!

ÖVP hat Julian H. bereits am 2. Juli als Auskunftsperson geladen

Wien (OTS) - VP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl gratuliert den Ermittlern zum Auffinden des mutmaßlich an der Erstellung des Ibiza-Videos beteiligten Privatdetektivs Julian H. "Wir haben bereits am 2. Juli in einem Verlangen die Befragung von Julian H. als Auskunftsperson gefordert und damit auch klar gemacht, dass wir für Aufklärung rund um dieses zentrale Thema stehen", so Gerstl. Nun habe man hier einen wichtigen Fortschritt erzielt. "Wir nähern uns damit den Video-Machenschaften von FPÖ und SPÖ. Damit gewinnt auch die Untersuchung der Rolle der FPÖ vor und nach dem Ibiza-Video sowie jene der SPÖ-Netzwerke rund um die Verwertung des Videos endlich wieder an Fahrt", betont Gerstl, der Hafenecker für dessen mediale Ablenkungsmanöver kritisiert. "Wenn jemand beim Schnitzelholen vergisst, dass er biertrinkend in einem Lokal steht, dann vergisst man anscheinend auch sehr schnell, was im U-Ausschuss eingebracht, beschlossen und besprochen wird", so Gerstl.

"Es ist amüsant, dass nun gerade die FPÖ etwas einfordert, das sie selbst beharrlich vermissen lässt: echten Aufklärungswillen rund um einen FPÖ-Skandal, der bis heute nachwirkt und den sie mit letzter Kraft zuzudecken versucht", fordert Gerstl von Hafenecker einen raschen Wechsel vom Show- in den Arbeitsmodus. "Denn während andere Fraktionen den U-Ausschuss für persönlich motivierte Denkzettel verwenden, drängen wir schon lange darauf, zum Ausgangspunkt des U-Ausschusses zurückzukehren. Daher war uns schon vor Monaten klar, dass es die Ladung von Julian H. unbedingt zur weiteren Arbeit braucht", so Gerstl. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at