Wöginger: Deckelung bei Luxuspensionen führt zu mehr Gerechtigkeit

ÖVP-Klubobmann appelliert an Bevölkerung, sich an COVID-Testungen zu beteiligen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Frage der Luxuspensionen wird nun einer guten Lösung zugeführt, betonte heute, Freitag, ÖVP-Klubobmann Abg. August Wöginger bei der Debatte zum Sozialversicherungsgesetz im Nationalrat. „Gerechtigkeit im Pensionssystem ist uns besonders wichtig. Darum ist es notwendig und richtig, dass die Erhöhung von Luxuspensionen gedeckelt wird.“

Wöginger appellierte zudem an die Bevölkerung, sich an den COVID-19-Testungen zu beteiligen, „weil es ein großes Ausmaß an Sicherheit mit sich bringt und dadurch die Infektionsketten unterbrochen werden können und Leid verhindert werden kann“.

