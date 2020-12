Wöginger: Wir sind stolz auf unser Gesundheitssystem

ÖVP-Klubobmann in der Debatte zur ÖGK

Wien (OTS) - Wir sind stolz auf unser Gesundheitssystem, erklärte heute, Freitag, ÖVP-Klubobmann August Wöginger in der Debatte über die ÖGK in der Sitzung des Nationalrats. "Unser Gesundheitssystem ist gesichert, nächstes Jahr schauen wir uns die Abrechnung dann genau an", so Wöginger. "Die SPÖ soll die Menschen hinsichtlich der Finanzierung unseres Gesundheitssystems nicht verunsichern. Es wird keine Leistungseinschränkungen, keine Kürzungen und keine Anhebung von Beiträgen geben."

Hinsichtlich einer genauen Summe gelte es aber abzuwarten, wie sich die finanzielle Situation weiter entwickelt, wies der Klubobmann darauf hin, dass es durch den Lockdown und Corona zu Verschiebungen bei vielen Untersuchungen oder Operationen gekommen sei. Die finanzielle Situation habe sich aber besser entwickelt, als erwartet, "weil z.B durch die Kurzarbeit Beitragszahlungen weiterhin gesichert sind. Die Liquidität ist also gesichert", hob Wöginger abschießend die Rücklagen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in der ÖGK hervor. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at