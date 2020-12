90. Geburtstag Sepp Forcher: ORF-Programmschwerpunkt mit neuem Filmporträt „Sepp und Helli“ und zahlreichen Dokumentationen

Ab 12. Dezember in ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Nach 200 Ausgaben der legendären ORF-Reihe „Klingendes Österreich“ ging Sepp Forcher heuer in den Ruhestand, am 17. Dezember 2020 wird der Publikumsliebling 90 Jahre alt. Der ORF gratuliert mit einem Programmschwerpunkt in ORF 2 und ORF III zum Geburtstag. So bringt ORF 2 am Jubeltag das neue, vom ORF Steiermark produzierte Filmporträt „Sepp und Helli − Die Forchers ganz persönlich“ mit Gesprächen des Jubilars und seiner Frau, mit der ihn schon 65 Ehejahre verbinden, sowie Musik und eindrucksvollen Landschaftsbildern. In ORF III wird Forcher bereits ab 12. Dezember gefeiert: Auf dem Spielplan stehen u. a. zwei TV-Abende mit Dokumentationen über Forchers Engagement als Vermittler von österreichischen Traditionen und Bräuchen.

TV-Premiere „Sepp und Helli − Die Forchers ganz persönlich“ am 17. Dezember in ORF 2

2020 − ein Jubiläumsjahr für die Forchers: Im Frühjahr wurde die 200. Ausgabe der Sendung „Klingendes Österreich“ ausgestrahlt, Helli Forcher feierte im Mai ihren 90. Geburtstag, am 17. Dezember wird Sepp Forcher 90 Jahre alt.

„Klingendes Österreich“-Regisseurin Elisabeth Eisner hat mit dem steirischen Produktionsteam in den vergangenen zehn Jahren Gelegenheiten genutzt, das Ehepaar in verschiedenen Situationen bei Gesprächen miteinander zu filmen. Und so reden sie in „Sepp und Helli − Die Forchers ganz persönlich“ am Donnerstag, dem 17. Dezember, um 21.05 Uhr in ORF 2 über ihr Kennenlernen, das Bergsteigen und ihre Hochzeit. Gemeinsame Interessen, wie die Liebe zu Steinen und zu klassischer Musik, sind genauso Inhalte wie Religion und Glaube oder auch Essen und Trinken. Die Gespräche lassen das Publikum auch daran teilhaben, wie sich Ansichten und Einsichten über die Jahre gewandelt haben. Fest verankert sind aber die immer gleichbleibende Zuneigung und Wertschätzung der beiden 90-Jährigen. Umrahmt von Landschaftsaufnahmen sowie klassischer Musik und Volksmusik gewährt der Film einen sehr persönlichen Einblick in Themen, die Helli und Sepp bewegen.

Ab 12. Dezember: „Klingendes Österreich“, „André Hellers Menschenkinder“, weitere Porträts und Dokus in ORF III

Zum Auftakt des Programmschwerpunkts in ORF III ist am Samstag, dem 12. Dezember, „Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau“ (14.55 Uhr) zu sehen: Darin unternimmt Sepp Forcher eine weihnachtliche Wanderung durch die Salzburger Region, in der er seine Jugendjahre verbracht hat.

Ein ganzer ORF-III-Abend ist dem Jubilar am Mittwoch, dem 16. Dezember, ab 20.15 Uhr gewidmet: Auf die vom ORF Steiermark produzierte Dokumentation „Mein Lebensberg − Sepp Forcher und der Großglockner“ über die kraftvolle, schicksalshafte und berührende Verbundenheit von Sepp Forcher mit Österreichs höchstem Berg, folgt der Zweiteiler „Kulturlandschaft Österreich“ (ab 21.20 Uhr). Darin besucht Forcher weitere ikonische Plätze des Landes. Den Abend beschließt das „Heimat Österreich“-Porträt „Sepp Forcher – Mein Leben“ (23.00 Uhr), in dem neben Forcher selbst auch Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen.

Einen zweiten Geburtstagsabend präsentiert ORF III am Freitag, dem 18. Dezember, beginnend mit einer Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ mit Sepp Forcher (20.15 Uhr). In einem sehr persönlichen Gespräch erzählt er über seine Kindheit während des Kriegs im Salzburger Pongau, seinen Beruf als Hüttenwirt am Großglockner und seine Berufung als Vermittler von Traditionen im österreichischen Fernsehen. Anschließend stehen zwei Dokuzweiteiler auf dem Programm: Ab 21.25 Uhr zeigt „Sepp Forcher: Meine liebsten Orte“, danach geht es „Durch’s Land mit Sepp Forcher“ (ab 23.05 Uhr).

Weiters zeigt ORF III am Samstag, dem 19. Dezember, in einer Ausgabe von Forchers legendärer Reihe „Klingendes Österreich: Weihnachten im Salzkammergut“ (17.35 Uhr), gefolgt vom Dacapo „Mein Lebensberg – Sepp Forcher und der Großglockner“ (19.10 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at