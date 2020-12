FPÖ – Kaniak: ÖVP und Grüne führen Gesundheitsausschuss ad absurdum

Wien (OTS) - „ÖVP und Grüne verweigern im Gesundheitsausschuss jeglichen Dialog und führen diesen damit ad absurdum. Auch die von der schwarz-grünen Regierung eingebrachten Gesetzesmaterien zum Suchtmittelgesetz entbehren jeglicher Logik. Der wahre Skandal liegt aber darin, dass ein grüner Abänderungsantrag Kontrollen durch die Polizei bis in den privaten Wohnbereich ermöglichen sollte. Zum Glück wurde diese Ungeheuerlichkeit durch den Druck der gesamten Opposition zurückgezogen“, erklärte der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak in seinem Debattenbeitrag.

„Es ist auch wahrlich keine Heldentat der Regierung, nach nunmehr einem dreiviertel Jahr, für die Risikogruppen und über 65-jährige zehn FFP-2 Masken zu organisieren, zumal diese schlussendlich auch nur maximal für zehn Tage vorhalten – auch das ist ein Armutszeugnis. Diese Maßnahmen erinnern an eine staatliche Planwirtschaft wie in der DDR. Das sind falsche Aktionen, die noch dazu zu spät kommen, aber massive Kosten verursachen“, so Kaniak und weiter: „Mit einem vernünftigen Kostenersatz und einer Beschaffung über Sozialversicherungen, Ärzten und Apotheken wäre ein Schutz der gefährdeten Gruppen bereits viel früher möglich gewesen. Auch beim Schutz in den Altenheimen haben ÖVP und Grüne versagt und gegen unseren Ratschlag verspätet reagiert, was auch schlussendlich auch Todesopfer gefordert hat.“

„Der österreichische Fiskalrat wies eine Summe von 60 Milliarden Euro als Covid-Kosten für das Jahr 2020 aus. Davon ergehen Null Euro an Sonderzahlungen an die Österreichische Gesundheitskassa (ÖGK) und somit auch kein einziger Euro an die ASVG-Versicherten. Die ÖVP-geführte Regierung hat es bis heute nicht zuwege gebracht, die ÖGK in der herrschenden Krise abzusichern. Im Gegenteil wurden der Krankenanstaltenfinanzierungsbeitrag der Länder um 120 Millionen Euro gekürzt. Auch das ist ein Armutszeugnis, denn anstatt der Krise mit höheren Kapazitäten zu trotzen, werden unsere Gesundheitseinrichtungen ausgehungert. Dafür wurde Geld ohne Ausschreibungen und ohne Qualitätskontrollen für Medizinprodukte ausgegeben, zum Beispiel für teilweise fehlerhafte FFP-2 Masken und überteuerte Antigentests. Dieses Geld fehlt nun allerorts: Im System, beim Personal und bei den niedergelassenen Ärzten“, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher, der der Regierung noch ausrichtete, dass diese sich dafür schämen solle.

