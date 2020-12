ELITE 4/2020

Hier ist sie: die neueste Ausgabe von ELITE - dem Magazin für Erlesenes, Edles und Glamouröses. Mit 14 Spitzendesignern im Portrait und dem ultimativen Guide für ihre perfekten Präsente.

Wien (OTS) - Cover Story :

Das "Who is Who" der Modewelt

Die 14 Spitzen-Designer in Sachen Fashion weltweit, von Chanel über Versace und Louis Vuitton bis zu Valentino, sind bei weitem nicht so bekannt, wie ihre Marken. ELITE stellt sie vor.

+++ Weiters lesen Sie auf 118 Seiten: +++

Hautverjüngung +++ Die besten Geschenke +++ Styling-Tipps für die Festtage +++ Eine virtuelle Weihnachtsreise nach Madeira +++ Heilendes Licht +++ Die Top-Testimonials +++ Und: die neuesten Trends bei Duft & Co.

Editorial

Haltung bewahren

Was für ein Leben: In eine erfolgreiche Unternehmerfamilie hineingeboren, erfährt Dr. Helga Rabl-Stadler erst mit 21, dass ihr leiblicher Vater der seinerzeit mächtigste Medien-Mann Österreichs, ORF-General Gerd Bacher, ist. Nach zahlreichen Karrierestationen in den Bereichen Medien und Politik wird sie schließlich Präsidentin der Salzburger Festspiele. „Kunst muss anecken“, sagt sie forsch und brilliert mit exzellentem Fachwissen.

Die Preisträgerin

Dr. Helga Rabl-Stadler, die beliebte, gewiefte und verhandlungssichere Präsidentin der Salzburger Festspiele im Interview. Wie Sie der Corona-Pandemie mit Verve und Entschlossenheit Paroli geboten hat.

O du fröhliche

Weihnachten bleibt Weihnachten. Selbst, wenn wir dieses Jahr nicht mit unseren Liebsten feiern können. Im hippen Geschenke-Guide finden Sie passende Präsente für Sie und Ihn.

STYLING

Sobald die Kerzen am Adventkranz brennen, legen wir den Glamourboost ein: Kühles Silber und warme Goldtöne sorgen für einen festlichen Look. Es darf um die Wette geglitzert werden.

Funkel-Träume

In dieser Saison wurden zwar alle Bälle abgesagt – wir lassen uns den Spaß aber nicht verderben und träumen inzwischen trotzdem von majestätischen Roben und glanzvollen Accessoires.

Model-Potenzial

Um im Werbedschungel aufzufallen, kooperieren viele große Marken mit prominenten Gesichtern. Eine Win-win-Situation: Denn für Celebreties ist es wie ein Ritterschlag, wenn ein Luxuslabel anfragt.

Echte Kunstwerke

Luxusartikel haben ihren Preis. Und dafür gibt es einen Grund. Elite nimmt Sie mit hinter die Kulissen und zeigt die Kunstfertigkeit und Handarbeit, die hinter einem Designer-Teil steckt.

Design-Innovation

Elsa Peretti revolutionierte die Welt des Schmuckdesigns, als sie in den 70er-Jahren zu Tiffany & Co kam. Ihre Kreationen sind heiß begehrt.

Elegante Brise

Neben den klassischen pudrig-vanilligen Winterdüften setzen die Parfümeure dieses Jahr auf blumige Duftkomponenten, die Leichtigkeit und Frische ausstrahlen.

Make-up Trends

Das Make-up sollte man wie die Garderobe der Jahreszeit anpassen. Wir verraten, wie Sie Ihre Beauty-Routine wintertauglich machen.

Wohin in Wien?

Feinschmecker warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Restaurants wieder öffnen dürfen. ELITE macht ihnen den Gaumen wässrig und verrät die Lieblingsorte und kulinarischen Highlights der Hauptstadt.

